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Подозреваемый в избиении Балуха предстанет перед судом

Среда, 31 марта 2021, 18:10
Подозреваемый в избиении Балуха предстанет перед судом
Балуха избили в 2020 году

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, который в сентябре 2020 ujlf нанес телесные повреждения экс-узнику Кремля Владимиру Балуху.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь: "Подготовительное заседание Днепровского районного суда Киева назначено на 7 апреля. Подозреваемый в принципе признает свою вину, однако подчеркивает, что не желал таких последствий".

Детали: Как установило следствие, в ночь на 8 сентября в столичном "Гидропарке" между Балухом и подозреваемым возник словесный конфликт, в ходе которого последний ударил Балуха, тот упал на бетонное покрытие пешеходной дорожки, ударившись при этом головой, и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в КГКБ СМП.

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала телесные повреждения, полученные Балухом, как тяжелые и опасные для жизни в момент причинения.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) направлен в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Предыстория:

  • Ночью 8 сентября 2020 года сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. 
  • 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
  • 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.
  • Балуха выписали из больницы в конце октября. Его ждала долгая реабилитация.

Украинская правда

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Темы: Балухпрокуратурасуд
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