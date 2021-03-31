Балуха избили в 2020 году

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, который в сентябре 2020 ujlf нанес телесные повреждения экс-узнику Кремля Владимиру Балуху.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь: "Подготовительное заседание Днепровского районного суда Киева назначено на 7 апреля. Подозреваемый в принципе признает свою вину, однако подчеркивает, что не желал таких последствий".

Детали: Как установило следствие, в ночь на 8 сентября в столичном "Гидропарке" между Балухом и подозреваемым возник словесный конфликт, в ходе которого последний ударил Балуха, тот упал на бетонное покрытие пешеходной дорожки, ударившись при этом головой, и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в КГКБ СМП.

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала телесные повреждения, полученные Балухом, как тяжелые и опасные для жизни в момент причинения.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) направлен в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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