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Балуха выписали из больницы после избиения

Четверг, 22 октября 2020, 11:32
Балуха выписали из больницы после избиения

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха выписали из больницы - впереди его ждет реабилитация.

Источник: Facebook-страница активистки Натальи Лютиковой

Дословно: "Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности.

Новый день Володя начнет из реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление".

Что предшествовало: 19 октября было обнародовано первое фото Балуха после избиения: он проходит реабилитацию.

Предыстория:

  • Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
  • 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
  • 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.

Украинская правда

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Темы: Балухполитзаключенные
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