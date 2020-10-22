Балуха выписали из больницы после избиения

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха выписали из больницы - впереди его ждет реабилитация.

Источник: Facebook-страница активистки Натальи Лютиковой

Дословно: "Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности.

Новый день Володя начнет из реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление".

Что предшествовало: 19 октября было обнародовано первое фото Балуха после избиения: он проходит реабилитацию.

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