Балуха выписали из больницы после избиения
Четверг, 22 октября 2020, 11:32
Бывшего политзаключенного Владимира Балуха выписали из больницы - впереди его ждет реабилитация.
Источник: Facebook-страница активистки Натальи Лютиковой
Дословно: "Владимира выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности.
Новый день Володя начнет из реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление".
Что предшествовало: 19 октября было обнародовано первое фото Балуха после избиения: он проходит реабилитацию.
Предыстория:
- Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
- Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
- 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
- 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.
Украинская правда