Порошенко позвонил Путину

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Отмечается, что Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях.

"Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Порошенко добавили, что стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

О телефонном разговоре Порошенко и Путина сообщает и сайт Кремля.

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

"Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц.

"Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине", - сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщалось, что 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, чтоУкраина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.

Но позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене заключенными.

8 июня Порошенко встретился с семьями украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.