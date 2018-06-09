Глава МИД Польши поддержал немедленное изменение скандального закона о Институте нацпамяти

Министр иностранных дел Польши выступил за коррекцию скандального закона о Институт национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Об этом он заявил в беседе с RMF FM.

Министр заявил, что присоединяется к позиции вице-премьера Польши Говина, который настаивает на необходимости немедленной коррекции закона.

"Я думаю, что да, с этим мнением надо согласиться. Вице-премьер Ярослав Говин встречается с политиками в США и Израиле и понимает, что это решение необходимо, чтобы мы здесь обозначили наше положение, потому что, как и раньше, существует некоторое недоверие и беспокойство по поводу этой ситуации", - заявил Чапутович.

Дипломат отметил, что закон является проблемой для отношений Польши с США и Израилем.

В то же время он подчеркнул, что закон Об институте нацпамяти не способствует росту антисемистських настроений в Польше, потому что "их нет".

Чапутович также высказал мнение, что коррекция закона может произойти и без участия Конституционного суда, на рассмотрение которого президент Дуда направил законопроект.

"Премьер-министр предполагает, что он может действовать в другом режиме. Поскольку Сейм является суверенным, он может принять поправки в этот закон", - сказал Чапутович.

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту

В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".

Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти, заявляя, что Польша переписывает историю.

США осудили решение президента Польши подписать закон, отметив, что он негативно влияет на свободу слова и научные исследования.

Европейская правда