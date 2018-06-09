В аварии украинского самолета в Польше пострадал нардеп

1274 просмотра
Суббота, 9 июня 2018, 22:58
Юрий Чижмарь
Facebook

В результате аварии легкомоторного самолета в польском Жешуве в субботу пострадал нардеп от Радикальной партии Юрий Чижмарь.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук.

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился наш коллега, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь", - написал он.

Мосийчук сообщил, что пострадавший находится в больнице.

Как сообщалось, в польском Жешуве в субботу разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине.

Все три человека, находившиеся на борту, пострадали. Травмы одного человека были серьезными, и его доставили в больницу вертолетом службы спасения. Других двух забрала "скорая".

Украинская правда
Темы: Польша Радикальная партия Верховная Рада
powered by lun.ua
По теме
В Польше разбился украинский легкомоторный самолет 9 июня 2018, 21:17
Глава МИД Польши поддержал немедленное изменение скандального закона о Институте нацпамяти 9 июня 2018, 15:35
Во Львов прилетели пять американских военных самолетов 9 июня 2018, 13:07
Все новости
Главные новости
В аварии украинского самолета в Польше пострадал нардеп
Сенцов написал письмо правозащитникам: "Обо мне здесь хорошо заботятся"
Трамп обвинил Обаму в аннексии Крыма и вновь поддержал возвращение РФ в G8
Порошенко сказал Денисовой посетить политзаключенных в России, в Крыму и на Донбассе
Все новости
исследование

Острая пища – полезна

исследование

6 вещей, которые вызывают отвращение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів