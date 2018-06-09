В аварии украинского самолета в Польше пострадал нардеп

В результате аварии легкомоторного самолета в польском Жешуве в субботу пострадал нардеп от Радикальной партии Юрий Чижмарь.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук.

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился наш коллега, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь", - написал он.

Мосийчук сообщил, что пострадавший находится в больнице.

Как сообщалось, в польском Жешуве в субботу разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине.

Все три человека, находившиеся на борту, пострадали. Травмы одного человека были серьезными, и его доставили в больницу вертолетом службы спасения. Других двух забрала "скорая".