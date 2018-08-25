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ЦРУ жалуется, что информаторы в РФ перестали выходить на связь - NYT

Суббота, 25 августа 2018, 00:56
ЦРУ жалуется, что информаторы в РФ перестали выходить на связь - NYT

Источники Центрального разведывательного управления США в России перестали выходить на связь перед выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

По информации издания, в ведомстве не верят, что источники были скомпрометированы или убиты.

Информаторы ЦРУ в России замолчали, вероятно, вследствие агрессивных контрразведывательных мероприятий Москвы.

Таким образом, разведка США не имеет доступа к данным о намерениях РФ относительно будущих выборов в Америке.

"В результате высылки из России американских дипломатов, количество агентов этой спецслужбы в России значительно сократилось. Россияне продемонстрировали готовность убивать тех, кто сотрудничает с иностранной разведкой", - рассказал газетеветеран ЦРУ Джон Сайфер.

Перед этим советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предупредил РФ, что Вашингтон не потерпит вмешательства в политические процеси. США, по его словам, готовы пойти на необходимые меры, чтобы этого не допустить.

Ранее стало известно, что в США планируют потратить 380 миллионов долларовна безопасность выборов в Конгресс. 

В начале августа сенатор США Билл Нельсон заявил, что российские хакеры проникли в некоторые избирательные базы Флориды и могут удалить зарегистрированных избирателей накануне выборов в Конгресс в ноябре, если системы не будут должным образом защищены.

Как сообщалось, ЦРУ ожидает вмешательства РФ на будущих выборах США.

В конце июля в соцсети Facebook рассказали, что разоблачили новую скоординированную кампанию политического влияния, чтобы ввести пользователей в заблуждение и организовать митинги накануне выборов Конгресса США в ноябре этого года.

В ноябре 2018 года в США должны переизбирать нижнюю палату Конгресса США - Палату представителей, а также треть состава Сената. Кроме того, переизбираться будут 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов состоятся другие местные выборы.

Темы: СШАРосcияразведкавиборы
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