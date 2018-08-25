ЦРУ скаржиться, що інформатори у РФ перестали виходити на зв'язок - NYT

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Субота, 25 серпня 2018, 00:56

Джерела Центрального розвідувального управління США в Росії перестали виходити на зв'язок перед виборами у Конгрес, які пройдуть у листопаді цього року.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

За інформацією видання, у відомстві не вірять, що джерела були скомпрометовані або вбиті.

Інформатори ЦРУ в Росії замовкли, ймовірно, унаслідок агресивних контррозвідувальних заходів Москви.

Таким чином, розвідка США не має доступу до даних про наміри РФ щодо майбутніх виборів в Америці.

"Унаслідок висилки із Росії американських дипломатів, кількість агентів цієї спецслужби у Росії значно скоротилась. Росіяни продемонстрували готовність вбивати тих, хто співпрацює із іноземною розвідкою", - розповів газеті ветеран ЦРУ Джон Сайфер.

Перед цим радник Трампа із нацбезпеки Джон Болтон попередив РФ, що Вашингтон не потерпить втручання у політичні процеси. США, за його словами, готові вдатися до необхідних заходів, щоб цього не допустити.

Раніше стало відомо, що у США планують витратити 380 мільйонів доларів на безпеку виборів у Конгрес.

На початку серпня сенатор США Білл Нельон заявив, що російські хакери проникли в деякі виборчі бази Флориди і можуть видалити зареєстрованих виборців напередодні виборів, якщо системи не будуть належним чином захищені.

Як повідомлялося, ЦРУ очікує втручання Росії на майбутніх виборах у США.

У кінці липня у соцмережі Facebook розповіли, що викрили нову скоординовану кампанію політичного впливу, щоб ввести користувачів в оману та організувати мітинги напередодні виборів Конгресу США в листопаді цього року.

У листопаді 2018 року у США переобиратимуть нижню палату Конгресу США - Палату представників, а також третину складу Сенату. Крім того, переобиратимуться 39 губернаторів штатів та територій, а в низці штатів відбудуться інші місцеві вибори

Теми: США Росія розвідка вибори
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