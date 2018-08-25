Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦРУ скаржиться, що інформатори у РФ перестали виходити на зв'язок - NYT

Субота, 25 серпня 2018, 00:56
ЦРУ скаржиться, що інформатори у РФ перестали виходити на зв'язок - NYT

Джерела Центрального розвідувального управління США в Росії перестали виходити на зв'язок перед виборами у Конгрес, які пройдуть у листопаді цього року.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

За інформацією видання, у відомстві не вірять, що джерела були скомпрометовані або вбиті.

Інформатори ЦРУ в Росії замовкли, ймовірно, унаслідок агресивних контррозвідувальних заходів Москви.

Таким чином, розвідка США не має доступу до даних про наміри РФ щодо майбутніх виборів в Америці.

"Унаслідок висилки із Росії американських дипломатів, кількість агентів цієї спецслужби у Росії значно скоротилась. Росіяни продемонстрували готовність вбивати тих, хто співпрацює із іноземною розвідкою", - розповів газеті ветеран ЦРУ Джон Сайфер.

Перед цим радник Трампа із нацбезпеки Джон Болтон попередив РФ, що Вашингтон не потерпить втручання у політичні процеси. США, за його словами, готові вдатися до необхідних заходів, щоб цього не допустити.

Раніше стало відомо, що у США планують витратити 380 мільйонів доларів на безпеку виборів у Конгрес.

На початку серпня сенатор США Білл Нельон заявив, що російські хакери проникли в деякі виборчі бази Флориди і можуть видалити зареєстрованих виборців напередодні виборів, якщо системи не будуть належним чином захищені.

Як повідомлялося, ЦРУ очікує втручання Росії на майбутніх виборах у США.

У кінці липня у соцмережі Facebook розповіли, що викрили нову скоординовану кампанію політичного впливу, щоб ввести користувачів в оману та організувати мітинги напередодні виборів Конгресу США в листопаді цього року.

У листопаді 2018 року у США переобиратимуть нижню палату Конгресу США - Палату представників, а також третину складу Сенату. Крім того, переобиратимуться 39 губернаторів штатів та територій, а в низці штатів відбудуться інші місцеві вибори

Теми: СШАРосіярозвідкавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: