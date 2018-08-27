Трамп запретил Белому дому публиковать заявление о героизме Маккейна - WP

Президент США Дональд Трамп заблокировал предложение прес-секретаря Белого дома Сары Сандерс и руководителя аппарата Джона Келли опубликовать официальное заявление по смерти Джона Маккейна, в котором они хотели охарактеризовать сенатора как героя.

Об этом сообщает The Washington Post.

Заявление, в котором хотели напомнить о военном прошлом Маккейна и охарактеризовать как героя, подготовили до того, как сенатор умер в субботу, а Сандерс и другие помощники в Белом доме редактировали ее в течение недели.

Когда оно было готово, Трамп подчеркнул, что предпочитает написать твит со словами соболезнования для семьи покойного, поэтому заявление не было опубликовано.

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семьи сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!", - написал президент США в Twitter.

Сандерс отказалась комментировать ситуацию. В то же время Марк Коралло, бывший представитель юридической команды Трампа и республиканский стратег, раскритиковал реакцию Трампа на смерть Маккейна.

"Это ужасно. От президента следовало бы ожидать большего, особенно, если идет речь о настоящем американском герое", - подчеркнул он.

Издание отмечает, что, как правило, администрация Белого дома всегда публикует официальные некрологи в случае смерти выдающихся американцев.

Президент США Дональд Трамп не был приглашен на похороны американского сенатора Джона Маккейна, который умер в субботу.

Маккейн, который планировал собственные похороны, завещал не звать на прощальную церемонию Трампа, жестким критиком которого он был. Семья сенатора разделяет его позицию.

Покойный жестко критиковал Трампа - он называл его "импульсивным" и "дезинформированным" и критиковал тз-за политики главы Белого дома относительно РФ, Сирии и Китая.

Трамп, в свою очередь, называл Маккейна "некомпетентным". Во время президентской кампании он публично высмеял сенатора, заявив, что тот "стал героем потому, что попал в плен", а Трамп, по его словам, любит "людей, которые не были в плену".

Сенатора похоронят в Аннаполисе (штат Мэриленд) на кладбище академии ВМС. Прощальная церемония состоится в парламентской ассамблее Аризоны - именно этот штат Маккейн представлял в Конгрессе в течение 35 лет.

Перед погребением гроб с его телом разместят под куполом ротонды вашингтонского Капитолия.

За всю историю такая честь выпадала только 30 выдающимся деятелям США. Маккейн станет 13-м по счету сенатором, удостоенным этой посмертной почести. По этого скорбного поводу Белый дом приспустил флаг.

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер на 82 году жизни.

Накануне он заявил о решении прекратить лечение раковой опухоли.