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Глава UA:Перший объяснил, почему бы продлил жизнь "аналога"

Понедельник, 22 октября 2018, 15:23

"Общественное телевидение" после отключения аналогового сигнала опять упало в ретингах телеканалов – и оказалось за пределами Top-10.

Глава UA:Перший Зураб Аласания в интервью Лига.net сказал, что отключение "аналога" существенно повлияло на рейтинги.

"В последнее время мы поднялись с 35 на 8 место, но с отключением "аналога" снова выпали из десятки", – рассказал он.

По словам Аласания, обращений от людей, которые страдают от отключения аналога, много.

"В основном в регионах. В больших городах есть хотя бы кабельное и в крайнем случае где-то в горах есть спутник. Но в большинстве случаев в селе интернета или чего-то другого нет", – уточнил он.

"На самом деле я как бизнесмен давно сказал бы: аналог - до свидания. Его уже давно должны были отключить. Я с этим согласен, но переходный год хотя бы устройте", – заявил Аласания.

"Никто не знает, сколько людей смотрит Т2, а сколько – "аналог". Всех отключили, UA:Перший – за долги. Люди, у которых нет тюнеров, остались без ничего. Да и стоят тюнеры сейчас 300-400 гривен", – сказал он.

На замечание, что они стоят уже порядка 500 гривен, руководитель UA:Перший сказал :"А должны были бы стоить уже 200 или 100 грн. И тогда можно было бы о чем-то говорить".

"Поэтому мне и хотелось бы подождать максимум до конца года. Еще не вся страна обеспечена Т2", – добавил Аласания.

1 сентября, в Украине отключили аналоговое телевидение, хотя 30 августа Сарненский райсуд Ровенской области запретил Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) делать это до рассмотрения спора по существу.

31 августа Кабинет министров продлил вещание аналогового телевидения до 1 мая 2019 года в некоторых регионах Украины на границе с Россией, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора.

Алена Рощенко, УП

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Темы: телевидениетехнологии
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