Голова UA: Перший пояснив, чому продовжив би життя "аналога"

"Суспільне телебачення" після відключення аналогового сигналу знову впало в рейтингу телеканалів – і опинилося за межами Top-10.

Голова UA: Перший Зураб Аласанія в інтерв'ю Ліга.net сказав, що відключення "аналога" суттєво вплинуло на рейтинги.

"Останнім часом ми піднялися з 35 на 8 місце, але з відключенням "аналога" знову випали з десятки", – розповів він.

За словами Аласанія, звернень від людей, які страждають від відключення аналога, багато.

"В основному в регіонах. У великих містах є хоча б кабельне та в крайньому випадку десь в горах є супутник. Але в більшості випадків у селі інтернету чи чогось іншого немає", – уточнив він.

"Насправді я як бізнесмен давно сказав би: аналог – до побачення. Його вже давно мали відключити. Я з цим згоден, але перехідний рік хоча б влаштуйте", – заявив Аласанія.

"Ніхто не знає, скільки людей дивиться Т2, а скільки – "аналог". Усіх відключили, UA: Перший – за борги. Люди, у яких немає тюнерів, залишилися без нічого. Та й коштують тюнери зараз 300-400 гривень", – сказав він.

На зауваження, що вони коштують уже близько 500 гривень, керівник UA: Перший сказав: "А мали б коштувати вже 200 чи 100 грн. І тоді можна було б про щось говорити".

"Тому мені і хотілося б почекати максимум до кінця року. Ще не вся країна забезпечена Т2", – додав Аласанія.

1 вересня, в Україні вимкнули аналогове телебачення, хоча 30 серпня Сарненський райсуд Рівненської області заборонив Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (РРТ) робити це до вирішення суперечки за суттю.

31 серпня Кабінет міністрів продовжив мовлення аналогового телебачення до 1 травня 2019 року у деяких регіонах України на кордоні з Росією, де існують ризики інформаційного впливу країни-агресора.