В КГГА ответили ГПУ относительно следственного эксперимента на аллее Героев Небесной сотни

В Киевской городской госадминистрации заявили, что прежде, чем делать какие-то заявления представители Генпрокуратуры должны, в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, определить реальных балансодержателей и/или исполнителей работ, а не подавать непроверенную информацию.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что 27 июня прокурором Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Романом Псюком было вынесено постановление, которым запрещено совершать любые действия, направленные на изменение обстановки на Аллее Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до улицы Банковой.

Вместе с тем сообщается, что 5 июля указанное постановление было отменено заместителем Генерального прокурора Украины Анжелой Стрижевской как незаконное.

"Именно об этом постановлении говорил сегодня во время брифинга Сергей Горбатюк. Однако, он не указал, что оно было отменено через 7 дней после вынесения", - говорится в заявлении.

В КГГА добавили, что 6 июля получили письмо от ГПУ о необходимости демонтажа временного Мемориала и креста у верхнего выхода станции метро "Крещатик" на улице Институтской, а впоследствии и письмо о необходимости демонтажа металлических конструкций, установленных вокруг Монумента Независимости.

Отмечается, что поскольку указанные конструкции временного Мемориала и креста не находятся на балансе каких-либо структурных подразделений и/или коммунальных предприятий КГГА, то 13 июля запрос был направлен в ГУ "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства".

По данным столичной мэрии, согласие Музея по демонтажу конструкций поступило только 16 октября.

"Киевская городская государственная администрация обращает внимание господина Сергея Горбатюка, что в соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украина", - говорится в заявлении.

"То есть, только с 16 октября 2018 года в КГГА появились правовые основания для помощи ГУ "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства" в демонтаже временного Мемориала и креста у верхнего выхода станции метро "Крещатик" на улице Институтской", - добавили в городской администрации.

Сообщается, что сейчас структурные подразделения КГГА и ГУ в рабочем порядке осуществляют согласование рабочих моментов.

В КГГА отметили, что в дальнейшем ГПУ должны согласовывать любые подобные моменты в рабочем порядке в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, предварительно определяя реальных балансодержателей и/или исполнителей работ, а не "делиться ответственностью", подавая непроверенную и некорректную информацию.

Ранее руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что следователи Генпрокуратуры до сих пор не смогли провести следственный эксперимент на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

Напомним, 5 июля Горбатюк сообщил, что в течение 2-3 месяцев будет действовать предписание прокурора о запрете изменения ландшафта на улице Институтской в ​​Киеве.

Он пояснил, что это нужно для завершения следственных экспериментов.

В то же время заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская отменила вышеуказанное постановление прокурора Департамента специальных расследований ГПУ.

По словам зама Луценко, это снимает запрет со строительства музея "Революции Достоинства" на улице Институтской в ​​Киеве.

11 июля генпрокурор своим приказом ликвидировал четыре самостоятельных структурных подразделения ГПУ, среди которых департамент специальных расследований, и создал два управления, в том числе одноименное.

Горбатюк таким образом возглавил Управление специальных расследований.

Генпрокуратура неоднократно высказывала ему претензии о затягивании расследования дел Майдана.

Позже Горбатюк заявил, что 17 июля следователи ГПУ начинают проведение следственного эксперимента в центре Киева в рамках расследования "дел Майдана", который продлится в течение месяца.

Он обратил внимание, что будет временно перенесен памятник и крест героям Небесной Сотни в связи с необходимостью проведения следственных действий на том месте.