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В Беларуси дали 8 лет "за шпионаж" украинскому журналисту

Среда, 23 мая 2018, 16:24
Павел Шаройко

Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.

Об этом журналистам перед началом форума "Минского диалога" сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает белорусское издание TUT.BY.

"Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется", — рассказал посол.

Он добавил, что с Шаройко также виделась его жена.

17 ноября 2017 года стало известно, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

27 ноября Шаройко было предъявлено обвинение по статье "шпионаж".

В феврале сообщалось, что Верховный суд Беларуси рассматривает в закрытом режиме дело Шаройко.
В свою очередь в Украине также по обвинению в шпионаже судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику.

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В марте издание "Белорусский партизан" со ссылкой на "коллег в Киеве" сообщило, что Минск может передать Украине Шаройко в обмен на Политику.

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Темы: БеларусьСМИтюрьма
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