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У Путина прокомментировали присуждение премии Сахарова Сенцову

Четверг, 25 октября 2018, 14:51

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что решение Европарламента о присуждении премии им. Сахарова украинскому режиссеру и политузнику Кремля Олегу Сенцову является проявлением политиканства.

Об этом сообщает ТАСС.

"Я не вижу за Сенцовым правозащитных заслуг, и выделение его из оказавшихся за решеткой правозащитников, журналистов - это политиканство", - сказал он.

Брод заявил, что в период, когда Сенцов голодал, "российские правозащитники прилагали необходимые усилия для своевременного оказания ему медицинской помощи".

По его словам, Сенцову можно посочувствовать, поскольку он "голодал и сильно похудел", но при этом добавил, что политузник Кремля "осужден по тяжелой статье".

Олега Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция в Европейском парламенте.

Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге.

В шорт-листе премии, кроме Сенцова, были средиземноморские неправительственные организации и марокканский активист Зефзафи.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Такое решение Европарламента уже поздравил президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящихся терактах в аннексирована Крыму.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Как сообщалось, украинский режиссер и политический узник Кремля Олег Сенцов в четверг стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента.

Как сообщалось, 14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.

С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.

Украинская правда
Темы: СенцовПутинполитзаключенные
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