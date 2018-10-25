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Скандальный судья Емельянов подал в суд на "Украинскую правду"

Четверг, 25 октября 2018, 20:26

Отстраненный судья Артур Емельянов подал против "Украинской правды" иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом говорится на сайте Судебной власти.

Его иск зарегистрирован в Печерском суде Киева.

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Также Емельянов хочет судиться с ТРК "Люкс", которая владеет "24 каналом", и экс-журналистом Дмитрием Гнапом.

Иск о защите чести против них чиновник подал в Святошинский суд столицы.

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По двум искам уже выбрали судей, которые будут рассматривать.

12 октября УП опубликовало новость по сообщению Службы безопасности. Ведомство заявило, что разоблачило на финансировании террористических организаций в ОРДЛО экс-заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда. Фамилия судьи официально не называлась.

Однако источник "Украинской правды" в СБУ сообщил, что речь идет именно о скандальном судье Емельянове.

20 октября "24 канал" опубликовал видеоблог Дмитрия Гнапа, в котором говорилось про Емельянова и его якобы причастность к финансированию террористов.

"Украинская правда" постарается разобраться с ситуацией.

4 июня 2018 года Высший совет правосудия временно отстранил Артура Емельянова от правосудия.

Его подозревают в коррупции и давления на судей.

Кроме того, Емельянов вместе с женой фигурирует в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".

Украинская правда
Темы: судСМИ
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