Скандальный судья Емельянов подал в суд на "Украинскую правду"
Отстраненный судья Артур Емельянов подал против "Украинской правды" иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Об этом говорится на сайте Судебной власти.
Его иск зарегистрирован в Печерском суде Киева.
Также Емельянов хочет судиться с ТРК "Люкс", которая владеет "24 каналом", и экс-журналистом Дмитрием Гнапом.
Иск о защите чести против них чиновник подал в Святошинский суд столицы.
По двум искам уже выбрали судей, которые будут рассматривать.
12 октября УП опубликовало новость по сообщению Службы безопасности. Ведомство заявило, что разоблачило на финансировании террористических организаций в ОРДЛО экс-заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда. Фамилия судьи официально не называлась.
Однако источник "Украинской правды" в СБУ сообщил, что речь идет именно о скандальном судье Емельянове.
20 октября "24 канал" опубликовал видеоблог Дмитрия Гнапа, в котором говорилось про Емельянова и его якобы причастность к финансированию террористов.
"Украинская правда" постарается разобраться с ситуацией.
4 июня 2018 года Высший совет правосудия временно отстранил Артура Емельянова от правосудия.
Его подозревают в коррупции и давления на судей.
Кроме того, Емельянов вместе с женой фигурирует в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".