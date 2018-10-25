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Скандальний суддя Ємельянов подав до суду на "Українську правду"

Четвер, 25 жовтня 2018, 20:26

Відсторонений суддя Артур Ємельянов подав проти "Української правди" позов про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це йдеться на сайті Судової влади.

Його позов зареєстрований у Печерському суді Києва.

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Також Ємельянов хоче судитись із ТРК "Люкс", яка володіє "24 каналом", та екс-журналістом Дмитром Гнапом.

Позов про захист честі проти них посадовець подав до Святошинського суду столиці.

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За позовами вже обрали суддів, які їх розглядатимуть.

12 жовтня УП опублікувало новину за повідомленням Служби безпеки. Відомство заявило, що викрило на фінансуванні терористичних організацій в ОРДЛО екс-заступника голови Вищого Господарського суду. Прізвище судді офіційно не зазначалось.

Однак джерело "Української правди" в СБУ повідомило, що йдеться саме про скандального суддю Ємельянова.

20 жовтня "24 канал" оприлюднив відеоблог Дмитра Гнапа, в якому йшлось про Ємельянова та його нібито причетність до фінансування терористів.

"Українська правда" намагатиметься розібратись із ситуацією.

4 червня Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Артура Ємельянова від здійснення правосуддя.

Його підозрюють у корупції й тиску на суддів.

Крім того, Ємельянов разом із дружиною фігурує у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".

Українська правда
Теми: судЗМІ
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