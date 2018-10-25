Скандальний суддя Ємельянов подав до суду на "Українську правду"

Відсторонений суддя Артур Ємельянов подав проти "Української правди" позов про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це йдеться на сайті Судової влади.

Його позов зареєстрований у Печерському суді Києва.

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Також Ємельянов хоче судитись із ТРК "Люкс", яка володіє "24 каналом", та екс-журналістом Дмитром Гнапом.

Позов про захист честі проти них посадовець подав до Святошинського суду столиці.

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За позовами вже обрали суддів, які їх розглядатимуть.

12 жовтня УП опублікувало новину за повідомленням Служби безпеки. Відомство заявило, що викрило на фінансуванні терористичних організацій в ОРДЛО екс-заступника голови Вищого Господарського суду. Прізвище судді офіційно не зазначалось.

Однак джерело "Української правди" в СБУ повідомило, що йдеться саме про скандального суддю Ємельянова.

20 жовтня "24 канал" оприлюднив відеоблог Дмитра Гнапа, в якому йшлось про Ємельянова та його нібито причетність до фінансування терористів.

"Українська правда" намагатиметься розібратись із ситуацією.

4 червня Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Артура Ємельянова від здійснення правосуддя.

Його підозрюють у корупції й тиску на суддів.

Крім того, Ємельянов разом із дружиною фігурує у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".