США поздравили Сенцова с присуждением ему премии Сахарова

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Суббота, 27 октября 2018, 04:52

Соединенные Штаты поздравили украинского режиссера и политузника Кремля Олега Сенцова с присуждением ему комитетом Европейского парламента правозащитной премии имени академика Сахарова.

Об этом  написала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в twitter.

"Мы поздравляем Олега Сенцова с присуждением ему престижной европейской премии имени Сахарова, названной в честь российского диссидента, который серьезно пострадал в советские времена", - заявила Нойерт.

"Мы вновь призываем Россию освободить Сенцова и других политических заключенных немедленно и уважать право человека на свободу выражения мнений", - подчеркнула она.

Как сообщалось, украинский режиссер и политический узник Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента. Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что решение Европарламента о присуждении премии им. Сахарова Сенцову является проявлением политиканства.

Напомним, 14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.

С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.

Темы: Сенцов политзаключенные США права человека
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