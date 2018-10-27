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США привітали Сенцова з присудженням йому премії Сахарова

Субота, 27 жовтня 2018, 04:52
США привітали Сенцова з присудженням йому премії Сахарова

Сполучені Штати привітали українського режисера і політв'язня Кремля Олега Сенцова з присудженням йому комітетом Європейського парламенту правозахисної премії імені академіка Сахарова.

Про це написала офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт в twitter.

"Ми вітаємо Олега Сенцова з присудженням йому престижної європейської премії імені Сахарова, названої на честь російського дисидента, який серйозно постраждав в радянські часи", - заявила Нойерт.

"Ми знову закликаємо Росію звільнити Сенцова та інших політичних в'язнів негайно і поважати право людини на свободу вираження поглядів", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, український режисер і політичний в'язень Кремля Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова Європарламенту. Церемонія вручення премії відбудеться 12 грудня в Страсбурзі.

Член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Олександр Брод заявив, що рішення Європарламенту про присудження премії ім. Сахарова Сенцову є проявом політиканства.

Нагадаємо, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози початку його примусового годування.

Теми: Сенцовполітв'язніСШАправа людини
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