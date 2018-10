США привітали Сенцова з присудженням йому премії Сахарова

Сполучені Штати привітали українського режисера і політв'язні Кремля Олега Сенцова з присудженням йому комітетом Європейського парламенту правозахисної премії імені академіка Сахарова.

Про це написала офіційний представник Годепартамента США Хізер Нойерт в twitter.

We congratulate Oleh Sentsov on winning Europe’s prestigious #SakharovPrize, named for the Russian dissident who suffered greatly in Soviet times. We again call on #Russia to release Sentsov and other political prisoners immediately and respect the human right to free expression.