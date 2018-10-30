Антиукраинские санкции РФ коснутся 360 предприятий и 50 человек – РосСМИ

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Вторник, 30 октября 2018, 19:11

Правительство РФ завершает подготовку проекта постановления, которое введет в действие санкции России относительно ряда украинских компаний и физических лиц в ответ на антироссийские санкции, введенные Украиной.

Об этом пишет ТАСС.

Российское издание со ссылкой на свои источники в правительстве сообщает, что вскоре соответствующий документ, который коснется около 360 украинских предприятий и более 50 физических лиц, поступит на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

"В ближайшее время документ будет передан на подпись главе правительства, а после подписания - опубликован", - отмечает источник.

Собеседник не раскрыл персональный состав граждан Украины, которые попали в списки.

По его словам, "там будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, которые придерживаются радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях".

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.

Темы: санкции Росcия Украина
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