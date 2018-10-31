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Военные ВСУ испытали боевую машину "Барс-8ММК"

Среда, 31 октября 2018, 12:16

Во время учений на полигоне Вооруженных Сил Украины состоялись испытания нового украинского 120-мм Мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК".

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что на испытаниях присутствовал Секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, Мобильный минометный комплекс создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля "Барс-8".

 
 

Он отметил, что боевая машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

"Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, подготовка к стрельбе из походного положения - всего 1 минута", -рассказал Турчинов.

 
 

Глава СНБО добавил, что еще около 20 секунд необходимо мобильному комплексу, чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответы врага.

Он также сообщил, что боекомплект - 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек.

 
 

"Производственники решили несколько задач при разработке этого Мобильного минометного комплекса - в частности, достигли максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и, главное, - безопасности его использования", - сказал Турчинов.

 

По его мнению, после завершения государственных испытаний минометный комплекс будет взят на вооружение Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыСНБОТурчиноворужие
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