Нацдружинника избили до реанимации на Днепропетровщине

В Павлограде Днепропетровской области неизвестный напал на представителя Нацдружин Юрия Малимонова.

Об этом партия "Национальный корпус" сообщила в Facebook.

"Утром неизвестные совершили нападение на нацдружинника, Юрия Малимонова, в Павлограде. Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии", – говорится в сообщении.

Соратники мужчины считают, что причиной нападения стала "его активная гражданская позиция, а именно – борьба с наркорекламой в городе".

"На нашего побратима напали подло, со спины. Залили баллоном глаза, нанесли черепно-мозговую травму и сломали челюсть", – говорят в "Нацкоропусе".

В полиции "Украинской правде" подтвердили информацию о нападении, которое произошло около 11 часов утра.

"Открыто уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение – УП)", – отметила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

По предварительной информации правоохранителей, ударили Малимонова сзади, по голове. Сейчас он находится в реанимации.

По словам Старчевской, ей не известно о том, применял ли нападающий газовый баллончик, как говорят в "Нацкорпусе".

На данный момент следователи еще не общались с пострадавшим.

На вопрос о наличии задержанных, пресс-секретарь заверила, что "принимаются неотложные действия".

Депутат Павлоградского городского совета Сергей Тищенко написал в Facebook, что Малимонову "проломили голову кастетом".

"Наркорекламу именно в это время он не закрашивали, шел из дома в больницу. Нападающий подбежал, залил в глаза баллончиком, и начал бить кастетом исключительно по голове. Юра упал, телефон и кошелек выпали, но злоумышленник их не взял, и быстро скрылся", – отметил депутат.

По его информации, нападавший был одет в черное.