Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фуру с овцами разгрузили в Тульчине, из 300 животных погибли 54

Воскресенье, 28 октября 2018, 02:33
Фуру с овцами разгрузили в Тульчине, из 300 животных погибли 54

Из 300 овец, которые 2 недели находились в закрытой фуре без воды и пищи в порту Черноморска, погибли 54. Фуру разгрузили на территории Тульчинского филиала ГП "Укрветсанзавод" в Винницкой области 28 октября около часа ночи.

Об этом сообщает волонтерская организация Animal-SOS-Одесса со ссылкой на трансляцию УНН с места разгрузки фуры.

В трансляции отмечалось, что овец романовской породы везли в Турцию на разведение, поэтому некоторые из них - суягные.

Как стало известно волонтерам и журналистам, в Турции груз не приняли, поскольку номера на бирках у животных не совпадали с номерами в сопроводительных документах.

Во время разгрузки фуры было видно, что некоторые животные не имели номеров вовсе.

Сообщается, что животные, которые 2 недели находились без воды и пищи, питались шерстью друг друга, экскрементами и останками мертвых овец.

 
фото: скриншот видео УНН

Осмотр ветеринара ожидается утром.

Владелица животных Елена Севинч (фирма "Украниксар") присутствовала при разгрузке.

Ранее сообщалось, что в морском порту Черноморска Одесской области две недели стоит трехуровневая фура с 300 умирающими овцами.

Как сообщила Госпродпотребслужба, овец убьют на спецплощадке.

По словам пресс-секретаря Одесской таможни Елены Гусевой, уничтожить животных законно – под ветконтролем – можно только на специальном полигоне в Виннице.

В пятницу вечером зоозащитники заблокировали фуру с овцами на одесской таможне.

В субботу сообщалось, что фура с овцами, которые были возвращены из Турции в Украину, отбыла в Тульчинский филиал ГП "Укрветсанзавод" в Винницкой области для утилизации погибших животных.

"Груз с овцами был направлен на экспорт из Украины в Турцию 6 октября. Турецкая сторона груз не приняла без объяснения причин, и уже 12 октября животные вернулись в Украину на терминал отправления", - заявили в  Госпродпотребслужбе в суботу днем.

Вместе с тем, полиция Одесской области сообщила, что следственным отделом Черноморского отделения полиции расследуются производства, начатые по ст. ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) и 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Винницкая областьскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Винницкая область
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Винницкой области Силы обороны отрабатывают воздушные цели врага – ОВА
Из военкомата на суд. Как бывшие чиновники-коррупционеры возобновляются на работу
Последние новости
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: