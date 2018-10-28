Фуру с овцами разгрузили в Тульчине, из 300 животных погибли 54
Из 300 овец, которые 2 недели находились в закрытой фуре без воды и пищи в порту Черноморска, погибли 54. Фуру разгрузили на территории Тульчинского филиала ГП "Укрветсанзавод" в Винницкой области 28 октября около часа ночи.
Об этом сообщает волонтерская организация Animal-SOS-Одесса со ссылкой на трансляцию УНН с места разгрузки фуры.
В трансляции отмечалось, что овец романовской породы везли в Турцию на разведение, поэтому некоторые из них - суягные.
Как стало известно волонтерам и журналистам, в Турции груз не приняли, поскольку номера на бирках у животных не совпадали с номерами в сопроводительных документах.
Во время разгрузки фуры было видно, что некоторые животные не имели номеров вовсе.
Сообщается, что животные, которые 2 недели находились без воды и пищи, питались шерстью друг друга, экскрементами и останками мертвых овец.
Осмотр ветеринара ожидается утром.
Владелица животных Елена Севинч (фирма "Украниксар") присутствовала при разгрузке.
Ранее сообщалось, что в морском порту Черноморска Одесской области две недели стоит трехуровневая фура с 300 умирающими овцами.
Как сообщила Госпродпотребслужба, овец убьют на спецплощадке.
По словам пресс-секретаря Одесской таможни Елены Гусевой, уничтожить животных законно – под ветконтролем – можно только на специальном полигоне в Виннице.
В пятницу вечером зоозащитники заблокировали фуру с овцами на одесской таможне.
В субботу сообщалось, что фура с овцами, которые были возвращены из Турции в Украину, отбыла в Тульчинский филиал ГП "Укрветсанзавод" в Винницкой области для утилизации погибших животных.
"Груз с овцами был направлен на экспорт из Украины в Турцию 6 октября. Турецкая сторона груз не приняла без объяснения причин, и уже 12 октября животные вернулись в Украину на терминал отправления", - заявили в Госпродпотребслужбе в суботу днем.
Вместе с тем, полиция Одесской области сообщила, что следственным отделом Черноморского отделения полиции расследуются производства, начатые по ст. ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) и 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.