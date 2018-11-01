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Тимошенко отреагировала на включение ее в санкционный список России

Четверг, 1 ноября 2018, 10:47

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что поскольку Кремль включил ее в свой санкционный список, то она представляет, как в администрации президента "оперативно составляют новые темники" касательно ее.

Об этом она написала в Facebook.

"Улыбаюсь и представляю, как сейчас на Банковой оперативно складываются новые темники о том, что "Кремль сделал это специально". У них на мифологеме обо мне как о "кремлевской руке" построена вся черная PR-кампания", - заявила Тимошенко.

Она отметила, что российские санкции ее мало волнуют, поскольку у нее нет бизнеса ни в Украине, ни в РФ.

Также лидер "Батькивщины" отметила, что ее удивляет, что в санкционном списке нет "Рошена" или "Ленинской кузницы".

По ее мнению, адекватным ответом на санкционную политику РФ будет создание сильного демократического государства.

Ранее в компании Roshen сообщали, что с апреля 2017 года Липецкая фабрика не работает. Деятельность торгового дома ООО "Рошен" в России также прекращена.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер по 322 украинских граждан и 68 компаний.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.

Украинская правда
Темы: ТимошенкоБатькивщинаРосcиясанкции
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