Санкции для Петра Порошенко были б "запредельным" шагом – Песков

4177 просмотров
Четверг, 1 ноября 2018, 12:03

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что включение президента Петра Порошенко в санкционные списки РФ было бы "запредельным шагом".

Об этом сообщает ТАСС.

"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже какой-то запредельный шаг", – объяснил журналистам представитель Кремля.

1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа главы российского государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Документом вводятся специальные экономические меры в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц. Речь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ

Среди граждан Украины в санкционном списке и сын президента Алексей Порошенко, который является депутатом Верховной Рады.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.

Темы: санкции Росcия
powered by lun.ua
По теме
Кабмин просчитает, как санкции РФ повлияют на экономику Украины 1 ноября 2018, 12:13
В РФ говорят, что санкции против Украины не окончательные 1 ноября 2018, 11:51
Тимошенко отреагировала на включение ее в санкционный список России 1 ноября 2018, 11:47
Все новости
Главные новости
Список украинских компаний, которые попали под санкции России
Российские санкции не повлияют на макростабильность Украины – Нацбанк
Фирташ получил долю в WOG в обмен на списание долгов в "Надра банке"
Санкции для Петра Порошенко были б "запредельным" шагом – Песков
Все новости
история

Снимки повстанцев, сделанные фотографами УПА

Кино

ТОП-30 лучших мультфильмов всех времен

Поиск по сайту
Архив
Весь архів