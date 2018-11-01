Санкции для Петра Порошенко были б "запредельным" шагом – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что включение президента Петра Порошенко в санкционные списки РФ было бы "запредельным шагом".

Об этом сообщает ТАСС.

"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже какой-то запредельный шаг", – объяснил журналистам представитель Кремля.

1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа главы российского государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Документом вводятся специальные экономические меры в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц. Речь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ

Среди граждан Украины в санкционном списке и сын президента Алексей Порошенко, который является депутатом Верховной Рады.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко также попал под российские санкции.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.