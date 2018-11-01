Луценко назвал санкции пиар-ходом Кремля и вспомнил о Гитлере

Генеральный прокурор Юрий Луценко не видит смысла обращать внимание на санкции, введенные Россией против 322 граждан и 68 компаний Украины.

Об этом он сказал, выступая перед студентами Украинского католического университета во Львове.

"Как по мне, это чистый пиар-ход российского руководства для создания среди подданных Российской империи впечатление, что они еще что-то могут в этом мире", – заявил Луценко на просьбу прокомментировать введение санкций.

"Если Путину помешал этот (украинский – ред.) список – это предмет гордости для нас. Если он думает, что кого-то этим (ответом) испугает – вряд ли", – добавил он.

Генпрокурор признался, что проверил, есть ли он в санкционном списке: "И с удовольствием увидел, что есть. Значит, я на правильном пути"

"На территорию Российской Федерации я не заезжал, кажется, с '90-х годов – и како-то не планирую посещать эту империю, которая фактически объявила войну цивилизованному человечеству", – парировал он.

В международном плане, по словам Луценко, его уже "допекали".

"Если я в списке неугодных Путина или Януковича, или им подобных деятелей – для меня это просто предмет лишнего внутреннего убеждения, что мы все делаем правильно", – сказал генпрокурор.

"Я бы сильно не придавал значения этому списку. Я думаю, он не стоит того, чтобы Украина всерьез его обсуждала. Мы на своей земле, на своем законе, в своих правах – и что думает об этом кремлевская клика, меня меньше всего интересует. По крайней мере, до тех пор, пока они не покинут нашу территорию", – добавил он.

По мнению Луценко, после того возможны какие-то международные отношения, а "до тех пор мы в состоянии войны".

"О чем говорил, условно говоря, Гитлер – совершенно не интересовало Черчилля. О чем заявлял Гиммлер или Геббельс – совершенно не интересовало Рузвельта, он был в своем праве, защищая свою цивилизацию. Я так же", – отметил он.

1 ноября Россия ввела специальные экономические меры в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц из Украины. Речь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ.

В список санкций попали сын президента Алексей Порошенко, который является депутатом Верховной Рады, и разные чиновники. Есть в списке и генпрокурор Юрий Луценко, хотя его жены Ирины, которая является нардепом и представителем президента в Верховной Раде, в списке нет.

Санкций против президента Украины не вводили.

Зато они задели многих известных бизнесменов.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции для 14 физических лиц и 30 юридических лиц из России.