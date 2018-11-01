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Луценко: Спрошу у жены, почему ее нет в санкционном списке

Четверг, 1 ноября 2018, 13:13

Генпрокурор Юрий Луценко, который оказался в санкционном списке России, не понимает, почему в том же перечне рядом с ним нет его жены.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Львове, сообщает "Укринформ".

"У меня другая беда – моей жены там нет. Понимаете, депутатов там немного есть, а моей жены нет. Этот вопрос я, конечно, поставлю, как только вернусь домой", - пошутил Луценко.

Он также добавил, что так называемый санкционный список РФ – это не то, что должно интересовать украинцев.

Напомним, ранее Луценко признался, что проверил, есть ли он в санкционном списке.

"И с удовольствием увидел, что есть. Значит, я на правильном пути", - заявил генпрокурор.

1 ноября Россия ввела специальные экономические меры в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц из Украины. Речь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ.

В список санкций попали сын президента Алексей Порошенко, который является депутатом Верховной Рады, и разные чиновники. Есть в списке и генпрокурор Юрий Луценко, хотя его жены Ирины, которая является нардепом и представителем президента в Верховной Раде, в списке нет.

Санкций против президента Украины не вводили.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции для 14 физических лиц и 30 юридических лиц из России.

Темы: ЛуценкоРосcиясанкции
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