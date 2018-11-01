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Порошенко о санкциях: Это как государственная награда

Четверг, 1 ноября 2018, 14:37

Президент Петр Порошенко заявляет, что для украинцев, которые оказались в так называемом санкционном списке России, это как государственная награда.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, отвечая на вопросы журналистов.

"В Украине пребывание в этом листе – это как какая-то государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается. И очень обижены те, кто в этот список не попал", - улыбнулся Порошенко.

Он добавил, что российское решение о санкциях не было для него неожиданным.

"За небольшим исключением, это список очень достойных людей, включая моего сына, включая половину моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством членов коалиции, членами украинского правительства", - сказал Порошенко.

Президент также отметил, что России вместо "бряцать оружием на фронте и через санкции" нужно "сделать простую вещь – уйти с Украины".

"Тогда будет и мир, и не нужно будет вводить никаких санкций. Это просто свидетельство неконструктивной позиции РФ, свидетельство того, что они не собираются имплементировать Минск, снижать напряжение, забирать свое оружие. И это очень печально", - подытожил Порошенко.

Напомним, 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа главы российского государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Документом вводятся специальные экономические меры в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лицРечь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ.

Среди граждан Украины в санкционном списке и сын президента Алексей Порошенко, который является депутатом Верховной Рады.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций относительно 14 физических и 30 юридических лиц из России. 

Ирина Балачук, УП
Темы: ПорошенкоРосcиясанкции
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