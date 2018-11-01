Порошенко о "выборах" боевиков: Они никогда не будут признаны миром
Президент Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к незаконным "выборам" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и договорились, что они никогда не будут признаны международным сообществом.
Об этом он рассказал во время совместного брифинга с Меркель в Киеве.
По словам украинского президента, тема прекращения российской агрессии в Украине была одной из ведущих на переговорах с немецким канцлером.
Он отметил, что они обсудили ситуацию в Крыму и Донбассе и привел ей "новые неопровержимые доказательства российских преступных действий против Украины и передал соответствующие документы".
"Я еще раз подтвердил приверженность Украины минским переговорам и готовность выполнять те обязательства, где необходимо обеспечивать компонент безопасности минского процесса, чтобы переходить к политическому", - сказал Порошенко.
По его мнению, подтверждением этого является продолжение на год закона об особом статусе Донбасса.
Вместе с тем Порошенко добавил, что несмотря на это необходимо выполнение договоренностей со стороны России.
В частности, российские наемники должны прекратить провоцировать украинских военных и не проводить фейковые выборы в оккупированных районах.
"Безусловно мы скоординировали нашу позицию относительно осуждения фейковых выборов в оккупированных районах Донецка и Луганска, организованных РФ. Это является ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе", - сказал президент Украины.
По его словам, такие явно провокационные и открыто обструктивные действия Москвы полностью противоречат духу и букве минских договоренностей.
Порошенко подчеркнул, что единственным путем урегулирования ситуации, является проведение на Донбассе честных, демократических выборов по законам Украины, как это и указано в минских документах.
Он добавил, что осуществить это можно только после вывода всех незаконных военных формирований, российских наемников, военной техники, разоружения боевиков, восстановление украинского теле- и радиовещания на всей территории Донбасса и других мероприятий.
"Нынешние выборы являются ничтожными. Они не будут иметь правовых последствий и никогда не будут признаны международным сообществом", - заявил президент.
31 октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск может взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины и сопровождать "выборы" на Донбассе, если будет уверен, что мировые игроки не планируют делать Украине ареной для противостояния России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей должны сами решить вопрос о контроле "выборов" со стороны Беларуси.
Так называемые "выборы" в ОРДЛО боевики планируют провести 11 ноября.