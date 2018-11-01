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"Поймали" не того Карася: РФ наложила санкции на тезку лидера С14

Четверг, 1 ноября 2018, 15:12
Поймали не того Карася: РФ наложила санкции на тезку лидера С14
Фото: glavcom.ua

Россия перепутала и ввела санкции не против лидера националистической организации С14 Евгения Васильевича Карася, а относительно его тезки Евгения Валерьевича Карася, который держит художественную галерею в Киеве.

Об этом пишут в Facebook оба Карася.

"Сегодня Россия наложила именные санкции на украинских деятелей. В списке Ильенко, Кохановский, Аваков и .... Евгений Карась. Но не Васильевич, а Валерьевич, искусствовед и владелец художественной галереи", - смеется лидер С14.

 

Галерист тоже прокомментировал свое попадание под санкции. Он соглашается с националистом, что россияне их перепутали.

"Попал в санкционный список врагов России в очень яркой компании под № 119 из 322 самых опасных граждан. Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные", - пишет он.

Искусствовед рассказал, что однажды они с лидером С14 даже встречались в эфире радиопередачи.

 
На фото оба Евгения Карася, слева - галерист, справа - националист

"При редком совпадении имен он мой полный антипод", - добавил Евгений Валерьевич Карась.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Санкции предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы России.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: РосcиясанкциикурьезC14националисты
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