Кучма о возможном походе Вакарчука и Зеленского на выборы: Пусть тренируются

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Четверг, 1 ноября 2018, 17:31

Второй президент Украины Леонид Кучма положительно оценивает возможное участие в президентских выборах музыканта, общественного деятеля Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы студентов Национального аэрокосмического университета "ХАИ" в Харькове в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю положительным фактом, что они попытаются чуть-чуть разбавить тот бомонд – не знаю, сколько там десятков кандидатов будет. Пускай тренируются", – сказал Кучма.

 
Он отметил, что хорошо и близко знаком с обоими. Он также положительно оценил размышления о будущем Украины, высказанные Вакарчуком в одном из недавних материалов.

"Я, кстати, почитал его рассуждения о будущем страны. Я вам скажу, мне они очень-очень понравились. Глубокие, философские рассуждения о завтрашнем дне Украины", – говорит Кучма.

В то же время второй президент отметил следующее:

"У меня только есть вопросы и к одному и ко второму. А с кем они это будут делать? Вот вопрос. Да, сам по себе каждый из них личность. Но кто у тебя за спиной? Кто тебя будет поддерживать?".

Темы: виборы Вакарчук Зеленский
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