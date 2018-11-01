Кучма о возможном походе Вакарчука и Зеленского на выборы: Пусть тренируются

Второй президент Украины Леонид Кучма положительно оценивает возможное участие в президентских выборах музыканта, общественного деятеля Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы студентов Национального аэрокосмического университета "ХАИ" в Харькове в четверг, передает "Интерфакс-Украина".



"Я считаю положительным фактом, что они попытаются чуть-чуть разбавить тот бомонд – не знаю, сколько там десятков кандидатов будет. Пускай тренируются", – сказал Кучма.



Он отметил, что хорошо и близко знаком с обоими. Он также положительно оценил размышления о будущем Украины, высказанные Вакарчуком в одном из недавних материалов.



"Я, кстати, почитал его рассуждения о будущем страны. Я вам скажу, мне они очень-очень понравились. Глубокие, философские рассуждения о завтрашнем дне Украины", – говорит Кучма.

В то же время второй президент отметил следующее:

"У меня только есть вопросы и к одному и ко второму. А с кем они это будут делать? Вот вопрос. Да, сам по себе каждый из них личность. Но кто у тебя за спиной? Кто тебя будет поддерживать?".

Третий президент Украины Виктор Ющенко ранее заявлял, что не представляет в ближайшие годы ситуацию, когда бы государство мог возглавить человек без опыта государственной службы.

Ющенко также посоветовал не шутить с должностью президента.

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Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Ни Зеленский ни Вакарчук официально еще не заявили о намерении баллотироваться.

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Согласно последнему соцопросу, наибольший рейтинг среди потенциальных кандидатов – у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко – 13,4%, у шоумена Владимира Зеленского – 7,6%.

За действующего президента Петра Порошенко и лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко готовы проголосовать по 7% украинцев.

Рейтинг музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука составляет 4,9%.

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