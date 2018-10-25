Предел шутки. Как Зеленский готовится к выборам

Більше десяти років тому покійний актор Робін Вільямс знявся в комедії "Людина року". У стрічці розповідається про популярного ведучого політично-сатиричного шоу. Він тролить політиків, робить смішні стендапи і в своїх жартах зачіпає абсолютно буденні проблеми людей.

Якось на зйомці його шоу в глядацькій залі встала молода дівчина і з місця почала закликати героя Вільямса піти в президенти.

"Мене розчаровує політична система, вона розчаровує моїх друзів. Балотуйтесь у президенти!", – вигукнула вона, зірвавши шквал овацій у залі. Мільйони фанатів почали писати листи на підтримку, інтернет розривався – всі хотіли бачити коміка новим президентом.

Врешті, він таки наважується на участь у праймеріз, згодом навіть перемагає. Правда, перемагає завдяки помилці в комп’ютерній системі підрахунку голосів.

Здавалося б, таке може статися лише в голлівудському фільмі. Але зовсім скоро кожен українець зможе спостерігати розвиток подібного сценарію в реальному житті.

Йдеться про цілком імовірну участь у президентських перегонах актора та художнього керівника "Кварталу 95" Володимира Зеленського.

У будь-якому разі, про те, що Зеленський збирається оголосити про свої політичні амбіції в грудні цього року, цілком серйозно говорять не тільки українці перед телевізорами, але й топові політики та олігархи.

"Українська правда" з’ясовувала, чи справді Володимир Зеленський готується до виборів, та що це може означати.

Зеленський і сусіди по "кварталу"

Наприкінці минулого року студія "Квартал 95" викупила "Партію рішучих змін" і перейменувала її у "Слуга народу". За словами колективу, реєстрація партії була важливою, щоб ніхто не вкрав назву однойменного серіалу в "цинічних" політичних цілях.

Не минуло й року, як партія опинилася в десятці найпопулярніших. За останніми соціологічними дослідженнями, "Слугу народу" готові підтримати близько 8% українців, тобто зараз вона має реальні шанси на проходження до Верховної Ради.

Класичні партійні управлінці можуть лише мріяти про подібну динаміку. Адже про партію дізналися не через довгу, складну та продуману організаційну роботу, а завдяки трансляції серіалу "Слуга народу".

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Выбери меня. Кандидаты в президенты отвечают, почему за них надо голосовать УП вирішила на власні очі перевірити, як же функціонує політична сила, яку готові підтримати, не знаючи навіть реальних облич її партійців.

Наші плани провалилися відразу на старті їхньої реалізації. Як виявилося, офіс "Слуги народу" розташований в адвокатському бюро "Качура Лоєрс" на сьомому поверсі в одному з бізнес-центрів столиці.

Охоронці будівлі не дали нам зайти за турнікети в холі бізнес-центру та попросили зателефонувати в офіс, щоб за нами хтось спустився.

Член партії, який у телефонній розмові представився Владиславом і відмовився уточнити прізвище, пояснив, що не зможе нас впустити всередину без дозволу власників адвокатського бюро.

"Сьогодні ми точно не зможемо вас впустити, можливо, наступного тижня", – запевнив чоловік, який назвався Владиславом.

Іншими словами, хоча партія "кварталу" вже користується певною популярністю, та дізнатись, як вона функціонує, на практиці досить проблематично.

Так само дивна ситуація із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Він входить у п’ятірку найрейтинговіших претендентів на головну посаду в державі, але наразі взагалі не є політиком і в момент написання тексту перебував у гастрольному турі.

Однак це аж ніяк не означає, що за кілька місяців ситуація кардинально не зміниться.

Якщо вірити вересневим соцдослідженням, рівень підтримки Зеленського, який ще не оголосив про участь у виборах, близький до 11% серед тих, хто визначився з вибором.

До прикладу, за чинного президента Петра Порошенка готові голосувати орієнтовно 12% з тих, хто визначився.

Попри цілком пристойні електоральні показники, лідер "Кварталу 95" неохоче говорить про політику.

"Чи є в мене думки щодо політичного життя? Так, думки є. У мене в принципі є думки. Але говорити про будь-яку з двох політичних гонок зарано. У мене багато роботи", – відповів Зеленський у WhatsApp-переписці на запитання, чи роздумує він над своїм політичним майбутнім.

Попри таку відповідь, джерела УП стверджують, що влітку цього року потенційний кандидат у президенти та керівництво "кварталу" зустрічалися з кількома українськими політтехнологами.

Мова йшла про можливу співпрацю на президентській кампанії. Але жоден з технологів не задовільнив їхніх очікувань. Мовляв, усі пропонували класичні підходи до виборів, а це їм не підходить.

У кінцевому результаті "Квартал 95" поки готується до виборчих перегонів своїми силами.

Співрозмовники, які контактують з командою "кварталу", стверджують, що Зеленський веде дуже закриту, нестандартну кампанію. Зараз у нього немає сформованого виборчого штабу та й загалом наразі його підхід до виборів більше нагадує напрацювання сценарію чергового телешоу.

До найближчого оточення актора, з яким Зеленський працює по виборах, зараховують лідера партії "Слуга народу" Івана Баканова, Бориса та Сергія Шефірів, Сергія Трофімова та Юрія Костюка. Всі вони є керівниками та сценаристами студії "Квартал 95". Час від часу вони збираються разом і обговорюють публічні і непублічні кроки Зеленського.

Баканов є закулісною частиною кварталівської команди, його фото навіть неможливо знайти в інтернеті.

А от з братами Шефірами Зеленський близько дружить ще зі студентських років. Вони – колишні КВНщики, колись писали скетчі для інших учасників КВН та все життя ведуть спільний гумористичний бізнес із Зеленським.

Трофімов почав працювати з "Кварталом 95" у 2005 році, зараз він курує кіно-напрямок студії.

Костюк – так само колишній КВНщик, один із головних сценаристів кіно- та телепродуктів "кварталу", у тому числі серіалу "Слуга народу".

Саме ці люди разом із Зеленським створюють кіношну передвиборчу кампанію. За великим рахунком, вони вигадують меми, інформаційні приводи, які самі собою розходяться по інтернету без зайвих зусиль – наприклад, флешмоб на захист журналіста, якого облаяв депутат Олег Барна, #Ідітьусраку.

"Якщо Володя вестиме кампанію по старих правилах, він автоматично програє, бо нічого в цьому не розуміє. Та його просто з’їдять старі орговики, які вже 25 років займаються виборами", – емоційно розповідає одне з наближених джерел до команди "95-го Кварталу".

Через брак політичного, економічного та управлінського досвіду команда "Кварталу" бере поради в експертів, яким довіряють, – серед них політолог та виконавчий директор "Українського інституту майбутнього" Віктор Андрусів, відомий адвокат, послугами якого користується олігарх Ігор Коломойський, – Андрій Богдан і співзасновник "Monobank" Дмитро Дубілет, який принципово відмовляється коментувати політичні запитання.

Головне завдання, яке стоїть перед неформальним штабом актора – зуміти мобілізувати своїх виборців. І це – не просто лайкати акаунти Зеленського в соцмережах, а змусити їх фізично прийти на виборчі дільниці. У Зеленського дуже складне електоральне ядро – переважно люди віком 18-29 років. Частина з них ніколи не була на виборах, інша на них просто не приходить.

Інший фактор, про який часто не під запис говорять політики, – залежність Зеленського від Коломойського – власника телеканалу 1+1, на якому транслюють геть усі продукти "Кварталу".

Та все не так однозначно, як може здатися на перший погляд. Насправді, команда "Кварталу 95" намагається відмежуватися від можливого впливу Коломойського на їхнього кандидата.

По-перше, сам Зеленський дуже гостро сприймає закиди, що його хтось може контролювати. А по-друге, суперечливе амплуа олігарха занадто токсичне для образу, який приміряє на себе Зеленський.

Цікаво, що й сам Коломойський у приватних бесідах демонстративно відрікається від впливу на Зеленського, попри їхні приязні відносини.

"Чи контактую я з Зеленським? Так, он навіть недавно говорив по телефону. Але чи впливаю я якось на нього? Точно ні. Ми за нього лише вболіваємо", – переказують УП слова олігарха люди з його найближчого оточення.

У цих словах є частина правди. На теперішньому етапі Зеленському справді не потрібна допомога олігарха. Зараз йому цілком вистачає власних ресурсів.

Як такої реклами в медіа він не потребує – рівень впізнаваності актора й без того максимальний. Краще за Зеленського люди знають лише Порошенка, Тимошенко і Ляшка.

Утім, під час самої виборчої кампанії допомога і зв’язки Коломойського можуть цілком стати в пригоді Зеленському.

І не тільки Коломойського – чим вище показники Зеленського, тим простіше йому буде здобути підтримку. А якщо його рейтинг триматиме позитивну динаміку, то все більше олігархів будуть до нього придивлятися не як до ведучого корпоративів, а як до політика.

Сподобатися виборцю – лише півроботи. Інша половина – домовитися про підтримку з місцевими елітами по всіх регіонах та мати змогу захистити свої голоси.

Хоча в керівника "Кварталу 95" більше мільйона підписників в Instagram, він поки не має реальних людей, які готові працювати на дільницях. Але такі люди точно знайдуться в Коломойського чи, наприклад, Пінчука.

Перевтілення в "слугу народу"

У 2015 році на телеканалі "1+1" вийшов комедійний серіал "Слуга народу". У ньому Зеленський зіграв простого вчителя історії Василя Голобородька, який за дивних обставин став президентом України.

Герой серіалу бореться за права простих українців, воює з олігархами, конфліктує з продажними депутатами. Тобто робить усе те, про що так давно мріють прості українці. Лише на YouTube перша серія "Слуги народу" набрала більше 11 мільйонів переглядів.

Аналогічний образ такого собі чоловіка з народу й експлуатує Зеленський. У своєму Instagram він демонструє роздратування від старих політиків, які дбають лише про себе, і паралельно тролить свого можливого конкурента на виборах Святослава Вакарчука.

Легкою іронією керівник "95-го Кварталу" підкреслює, що жоден старий політик не здатен змінити ситуацію в країні та зовсім не переймається проблемами рядових українців.

Це прямолінійно простежується в тізерах нового сезону "Слуги народу".

Наприклад, в одному з роликів Зеленський їде з таксистом по розбитій дорозі і нещадно критикує весь політичний клас.

"Ми для них – хто? Клоуни, правильно. Я – клоун, ви – клоун, 40 мільйонів клоунів", – роздратовано говорить він до таксиста.

Інший трейлер взагалі мало нагадує промоушн серіалу, а більше асоціюється з політичною рекламою.

У ній журналіст нібито запитує президента Голобородька про його мрію.

"Відверто кажучи, я мрію, щоб кожна українська сім’я зібралася би за одним столом нарешті в повному складі з батьком, сином, чоловіком і братом. І після смачної вечері всі вони подивилися би випуск новин", – неочікувано відповідає кіношний президент.

Згодом у трейлері з’являються кадри новин, де телеведуча розповідає, що на Донбасі настав мир, кінорежисер Олег Сенцов представив свій новий фільм у кінотеатрі "Жовтень", а український Сімферополь прийматиме Олімпійські ігри.

У таких відео видно намагання закріпити за Зеленським амплуа президента, який вирішуватиме важливі проблеми українців. З іншого боку – це обережна спроба переходу від подоби актора до образу керівника держави.

Сам Зеленський заперечує агітаційну мету в рекламі "Слуги народу".

"Що стосується роликів "Слуги народу" – це ролики "Слуги народу". Чи може це бути формою виборчої кампанії? Ніхто ніколи такого не робив", – неоднозначно відповів Зеленський, залишаючи простір для вільного трактування.

Для чого Зеленському участь у виборах? Версії

Щоб дати відповідь на питання, чи справді Зеленський збирається йти в президенти, та й взагалі навіщо йому все це потрібно – можна хіба що залізти йому в голову. Але оскільки такої спроможності ми не маємо, можемо лише розглянути кілька версій розвитку подій.

Перша: під впливом народної любові керівник "Кварталу" почав вірити, що може змінити ситуацію в країні, і через це готовий балотуватися в президенти.

Друга: Зеленський може бути технічним кандидатом на виборах, який "збиватиме" всіх молодих потенційних кандидатів. До прикладу, хоча Вакарчук користується більшою симпатією на Заході, а Зеленський – на Півдні та Сході країни, але часто на них орієнтуються одні й ті самі виборці. Як розповідають джерела у виборчих штабах опонентів, перетоки їхнього електорату досягають 30-40%.

Вікові перетоки виборців між Зеленським та Вакарчуком ФОТО: ratinggroup.ua

Третя: заявка на президентські вибори потрібна актору, щоб збільшити вірогідність заходу в парламент партії "Слуга народу" – у власних інтересах або в інтересах Ігоря Коломойського.

Через особисті конфлікти з Петром Порошенком олігарху максимально вигідно, щоб у другий тур президентських виборів потрапили Зеленський та Юлія Тимошенко, з якою, за інформацією УП, він кілька разів зустрічався впродовж літа.

"Потім згадаєте – у другому турі буде "Динамо" та "Дніпро". "Шахтар" пролетить", – алегорично висловлюють сподівання в близькому оточенні Коломойського, маючи на увазі, що в другому турі зустрінуться Тимошенко з Зеленським, а президент Порошенко, у якого добрі відносини з олігархом і власником футбольного клубу "Шахтар" Рінатом Ахметовим, опиниться за бортом.

Четверта: все це великий жарт і тролінг виборчої кампанії – мовляв, це така собі розкрутка нового сезону "Слуги народу", прем’єра якого "за збігом обставин" запланована на березень 2019 року. У цей місяць якраз відбуватимуться президентські перегони.

Звісно, ми можемо помилятися, але всі версії мають право на існування.

Так чи інакше – країна стане свідком продовження масштабного шоу. Але зрозуміло одне – за будь-яких розкладів Зеленський буде у виграші.

Чи піде він у президенти, чи не піде, виграє чи програє – за таким "слугою народу" стежитиме вся країна, а не лише аудиторія одного телеканалу.