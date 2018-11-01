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Полиция задержала трех подозреваемых в покушении на убийство координатора C14

Четверг, 1 ноября 2018, 18:50
Полиция задержала трех подозреваемых в покушении на убийство координатора C14

Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении покушения на убийство координатора общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец.

Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя Нациполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в ходе проведения специальных розыскных мероприятий полицейскими Киевской области были задержаны три человека, которые обоснованно подозреваются в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец", - отметил Аброськин.

Он добавил, что задержание подозреваемых совершили полицейские совместно с работникам прокуратуры Киевской области.

В ночь на 10 октября в Борисполе в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура бросили гранату. Самого Сергея Мазура не было дома, от взрыва пострадал его отец, потерявший много крови.

Сергей Мазур сообщил, что "бросали гранату РГД-5". Полиция квалифицировала взрыв в квартире Мазура как покушение на убийство.

Украинская правда

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Темы: C14полициявзрыв
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