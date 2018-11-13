Дело Гандзюк: В офис активистов приехала полиция. Они связывают это с задержанием Павловского

В сквот "Речовий доказ", который использует как офис инициатива "Хто замовив Катю Гандзюк?", приехала полиция. Активисты связывают "атаку полиции на сквот" с задержанием экс-помощника нардепа от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Об этом сообщается на странице инициативы в Facebook.

"В сквот Речовий доказ, который использует как офис инициатива Хто замовив Катю Гандзюк, приехала полиция. Напомним, именно сегодня СБУ задержали предполагаемого организатора убийства Кати - Игоря Павловского. Полиция не могла задержать его три месяца, пока дело не передали в СБУ.", - говорится в сообщении.

"Мы связываем задержание Павловского и атаку полиции на сквот, который служил как организационное пространство для нашей инициативы. Мы не считаем это совпадением и расцениваем это как попытку давления на инициативу и сознательное создание сложностей нашей работе", - подчеркнули в инициативе.

В то же время журналистка Наталья Седлецкая в своем Facebook написала, что художники, "которые более двух лет успешно развивали открытый творческий центр" в галерее-сквоте "Едукаториум", - на грани выселения.

"В галерее-сквоте Едукаториум на улице Рейтарской сегодня (12 ноября - ред.) горячо.

Сегодня художникам выключали свет, и тут появились якобы новые арендаторы. Говорят, заключили с владельцем новый контракт на аренду всего второго этажа, хотя документов не показали.

Они написали заявление в полицию - пожаловались на художников, которые выселяться не собираются, ведь у них еще действует свой контракт на аренду", - написала Седлецкая.

По ее словам, это противостояние уже переросло в нечто гораздо больше чем борьба художников за одно помещение.

"Этот дом рядом с Софийским собором был выведен за бесценок из коммунальной собственности, во времена, когда Олесь Довгий был секретарем Киевсовета. И наконец - оказался в его же руках. На пару с тестем Романа Насирова.

Как и еще ряд зданий рядом - на этой же улице Рейтарской", - подчеркнула журналистка.

Она сообщила, что местные жители, художники и общественные активисты объединились, чтобы не дать Довгому и Насирову застроить офисами и многоэтажками охранную зону ЮНЕСКО, и требуют возвращения зданий на баланс города.

Кроме этого, активисты и художники выступают с идеей создания музейного квартала.

Ранее стало известно, что бывшего помощника народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу убийства Екатерины Гандзюк.

6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Верхвоной Раде, заявил, что в деле Гандзюк произошла утечка информации, подорвавшая следствие.

5 ноября организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судимый Игорь Павловский, имеющий прозвище "Собака". Сообщалось, что Павловский является официальным помощником народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Самого Паламарчука активисты назвали "смотрящим по темам МВД в Херсонской области", но нардеп это опроверг.

Днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой.

Следствие подозревает в совершении нападения на активистку пятерых бывших участников АТО: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука.

Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения. Грабчука называют непосредственным исполнителем нападения.

Полиция заявляла, что четверо из пяти подозреваемых в попытке убить Гандзюк признались в совершении преступления, а Торбин не признается.

Дело по заказчикам расследует Служба безопасности Украины, дело по исполнителям, которое фактически завершила Нацполиция, 5 ноября передали в Главное следственное управление СБУ.