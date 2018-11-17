ООС: Боевики пытаются возобновить бои на Светлодарской дуге

В районе Светлодарской дуги и возле населенного пункта Золотое-4 фиксируются попытки боевиков возобновить боевые действия.

Об этом 17 ноября сообщил представитель пресс-центра штаба Операции Объединенных сил Алексей Жуганов.

"Противник пытается поддерживать нестабильность на Мариупольском направлении, продолжает сосредоточивать огневые усилия на Попаснянском направлении и Приазовье. Попытки возобновления боевые действий фиксируются вблизи населенного пункта Золотое-4 и в районе Светлодарской дуги", - сообщили в штабе ООС.

С начала суток боевики обстреляли опорные пункты ООС из минометов 82-го калибра в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок.

"Возле последнего также зафиксировано применение минометов калибра 120 мм. Кроме того из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь по защитникам Гнутово", - сообщил Жуганов.

Во время боевых действий 17 ноября один военнослужащий Объединенных сил погиб.

По данным разведки, 16 ноября в ходе боевых действий двое оккупантов были ранены.