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Госдеп: окончательного заключения о том, кто убил Хашогги, нет

Воскресенье, 18 ноября 2018, 02:25

Правительство США не пришло к окончательному заключению о том, кто причастен к убийству журналиста Джамала Хашогги.

Об этом заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, пишет Reuters.

"Недавние сообщения, свидетельствующие о том, что правительство США пришло к окончательному выводу, являются неточными. Остаются многочисленные нерешенные вопросы по поводу убийства Хашогги", - сказала Науэрт.

По ее словам, Госдепартамент будет продолжать искать факты и работать с другими странами, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к убийству журналиста, "сохраняя при этом важные стратегические отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией".

Как сообщает AFP, президент США Дональд Трамп заявил, что США выяснят, кто убил Хашогги в ближайшие 2 дня.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в ЦРУ сообщила, что разведывательное управление пришло к выводу, что приказ убить Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль Сауд.

В заключении ЦРУ говорится, что убийство журналиста не могло произойти без ведома или участия наследного принца.

Как сообщалось, управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Санкции наложили на высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махера Мутреби, генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда аль-Утейби и 14 других членов оперативной группы, 2 октября прибыли  в Стамбул. Они находились в саудовском консульстве в то же самое время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию, а Хашогги исчез во время визита в консульство.

По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден: в Эр-Рияде точно знают, что убийца или убийцы среди группы из 15 человек, которые прилетали из Саудовской Аравии.

Прокурор Саудовской Аравии требует смертной казни для пяти граждан Саудовской Аравии, которым, по данным обвинения, было приказано убить журналиста.

Темы: Саудовская АравияубийствоСМИСША
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