Госдеп: окончательного заключения о том, кто убил Хашогги, нет

Правительство США не пришло к окончательному заключению о том, кто причастен к убийству журналиста Джамала Хашогги.

Об этом заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт, пишет Reuters.

"Недавние сообщения, свидетельствующие о том, что правительство США пришло к окончательному выводу, являются неточными. Остаются многочисленные нерешенные вопросы по поводу убийства Хашогги", - сказала Науэрт.

По ее словам, Госдепартамент будет продолжать искать факты и работать с другими странами, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к убийству журналиста, "сохраняя при этом важные стратегические отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией".

Как сообщает AFP, президент США Дональд Трамп заявил, что США выяснят, кто убил Хашогги в ближайшие 2 дня.

#BREAKING President Trump says US will determine who killed Khashoggi in 'next two days' pic.twitter.com/MyEraQPibs