Держдеп: остаточного висновку про те, хто вбив Хашоггі, немає

Уряд США не прийшов до остаточного висновку про те, хто причетний до вбивства журналіста Джамала Хашоггі.

Про це заявила представник держдепартаменту США Хезер Нойєрт, пише Reuters.

"Недавні повідомлення, які свідчать про те, що уряд США прийшов до остаточного висновку, є неточними. Залишаються численні невирішені питання з приводу вбивства Хашоггі ", - сказала Нойєрт.

За її словами, Держдепартамент буде продовжувати шукати факти і працювати з іншими країнами, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до вбивства журналіста, "зберігаючи при цьому важливі стратегічні відносини між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією".

Як повідомляє AFP, президент США Дональд Трамп заявив, що США з'ясують, хто вбив Хашоггі в найближчі 2 дні.

#BREAKING President Trump says US will determine who killed Khashoggi in 'next two days' pic.twitter.com/MyEraQPibs