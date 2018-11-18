Держдеп: остаточного висновку про те, хто вбив Хашоггі, немає

Уряд США не прийшов до остаточного висновку про те, хто причетний до вбивства журналіста Джамала Хашоггі.

Про це заявила представник держдепартаменту США Хезер Нойєрт, пише Reuters.

"Недавні повідомлення, які свідчать про те, що уряд США прийшов до остаточного висновку, є неточними. Залишаються численні невирішені питання з приводу вбивства Хашоггі ", - сказала Нойєрт.

За її словами, Держдепартамент буде продовжувати шукати факти і працювати з іншими країнами, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до вбивства журналіста, "зберігаючи при цьому важливі стратегічні відносини між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією".

Як повідомляє AFP, президент США Дональд Трамп заявив, що США з'ясують, хто вбив Хашоггі в найближчі 2 дні.

#BREAKING President Trump says US will determine who killed Khashoggi in 'next two days' pic.twitter.com/MyEraQPibs — AFP news agency (@AFP) November 18, 2018

Раніше газета The Washington Post з посиланням на джерела в ЦРУ повідомила, що розвідувальне управління дійшло висновку, що наказ убити Хашоггі віддав наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль Сауд.

У висновку ЦРУ йдеться, що вбивство журналіста не могло статися без відома або участі наслідного принца.

Як повідомлялось, Управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Санкції наклали на високопоставленого чиновника Саудівської Аравії Сауда аль-Кахтані, його підлеглого Махер Мутребі, генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі Мухаммеда аль-Утейбі і 14 інших членів оперативної групи, які 2 жовтня прибули до Стамбула. Вони перебували в саудівському консульстві в той же самий час, що і Хашоггі. Всі вони пізніше покинули Туреччину, а Хашоггі зник під час візиту до консульства.

За даними турецьких правоохоронців, там його, швидше за все, вбили. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переконаний: у Ер-Ріяді точно знають, що вбивця або вбивці є серед групи з 15 осіб, які прилітали з Саудівської Аравії.

Прокурор Саудівської Аравії вимагає смертної кари для п'яти громадян Саудівської Аравії, яким, за даними обвинувачення, було наказано убити журналіста.