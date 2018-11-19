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Интерпол не для Путина: разгорается протест против назначения разведчика РФ

Понедельник, 19 ноября 2018, 10:12

На пост главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук.

Этим возмущены министр внутренних дел Арсен Аваков и его соратник Антон Геращенко.

А Мустафа Найем написал, что Генассамблея Интерпола будет выбирать нового президента 21 ноября – и "избрание представителя России на высший пост в Интерполе будет означать фактический захват этой организации Россией и другими авторитарными режимами".

"Мы просим неправительственные организации до 12:00 СET 19 ноября подписать текст совместного обращения к делегатам стран-участниц с призывом не допустить избрания представителя России Александра Прокопчука президентом Интерпола", – заявил депутат.

"Вы также можете поддержать онлайн-акцию #InterpolNotForPutin, для чего запостить в Twitter призывы на разных языках и тегнуть министра внутренних дел вашей страны", – добавил Найем.

Делегация Украины пытается воспрепятствовать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола.

"Наша делегация проводит здесь десятки встреч на самом высоком уровне и ведет широкие дискуссии, где мы отстаиваем свою принципиальную позицию. Интерпол должен остаться внеполитической организацией и развиваться как эффективный инструмент сотрудничества всех стран в борьбе против международного криминала", – пишет Аваков в блоге на УП.

По словам главы МВД, в условиях гибридной войны против Украины избрание Прокопчука президентом Интерпола "позволит российскому режиму еще больше расширить практику использования "красных циркуляров" для ограничения свободы передвижения и преследования неугодных в интересах одиозного режима".

"Мировому сообществу придется научиться распознавать новейшие угрозы гибридной войны, в том числе и попытки использовать международные институты для укрепления тоталитарных режимов, и выработать методы противодействия", – считает Аваков.

"Путинский режим изменил мир – миру надо признать его токсичность и выработать меры профилактики, а не легализовывать его через посты в руководстве Интерпола" – заявил Аваков.

Геращенко также написал в Facebook: "У нас есть неопровержимая информация, что Александр Прокопчук, главный кандидат на пост нового президента Интерпола, является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрованным в Интерпол".

Александр Прокопчук
Александр Прокопчук

По данным Геращенко, в конце 1980-х годов Прокопчук работал в КГБ СССР под прикрытием Института русского языка имени Пушкина, собирал агентуру в среде студентов из США и Европы, а во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне и шпионил против США.

В 2003 году Прокопчук был переведен в органы МВД РФ, но "по-прежнему, был и остается сотрудником спецслужб РФ", утверждает Геращенко.

С 2011 года генерал-майор МВД РФ возглавил российское бюро Интерпол.

"Информация получена от первоисточника, который лично знает и работал с Александром Прокопчуком в разведслужбах СССР и РФ. Формальным основанием исключения Прокопчука из списка претендентов может стать тот факт, что он скрывает свою связь с разведслужбами России", – заявил Геращенко.

Отметим, что два года назад Александр Прокопчук стал вице-президентом Интерпола, тогда как пост президента занял заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэем.

17 ноября "Financial Times" писали, что после исчезновения и отставки главы Интерпола Мэн Хунвея на его место претендуют два кандидата, один из которых – Прокопчук.

А "The Times" написало, что британские чиновники ожидают, что именно 56-летнего россиянина изберут следующим президентом Интерпола.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИнтерполРосcиясоцсетимирАваков
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