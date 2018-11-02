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В Мариуполе арестованы 3000 тонн продукции "отжатого" боевиками "ЛНР" меткомбината

Пятница, 2 ноября 2018, 00:34
В Мариуполе арестованы 3000 тонн продукции отжатого боевиками ЛНР меткомбината

В порту Мариуполя арестовано более 3000 тонн продукции Алчевского меткомбината, который находится на неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области.

Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко написал в facebook.

"В порту Мариуполя арестовано более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию", - сообщил он.

"Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма", - добавил генпрокурор.

Напомним, в ноябре прошлого года Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" заявила о потере контроля над ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ОАО "Алчевский коксохимический завод" и ОАО "Экоэнергия".

Отмечалось, что Алчевский меткомбинат с одобрения "ордловцев" переходит под управление компании "Внешторгсервис" бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в РФ.

Как известно, главное управление нацполиции в Одесской области внесло ходатайство в генеральный секретариат Интерпола об объявлении Курченко в международный розыск.

Темы: ЛНРКурченкоМариупольРосcияЛуценко
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