Песков: Освобождение Вышинского – не тема для обменов с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что руководитель"РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, подозреваемый в госизмене, должен быть незамедлительно освобожден.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, почему Москва не хочет менять Вышинского на политзаключенного Кремля Романа Сущенко, сообщает ТАСС.

"Мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден, это не тема для каких-либо обменов", - сказал Песков.

По его словам, арест Вышинского – "это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность".

Напомним, украинские правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года.

Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

6 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

1 ноября Херсонский городской суд продлил Вышинскому срок содержания под стражей до 28 декабря.