Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Песков: Освобождение Вышинского – не тема для обменов с Киевом

Пятница, 2 ноября 2018, 10:51

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что руководитель"РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, подозреваемый в госизмене, должен быть незамедлительно освобожден.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, почему Москва не хочет менять Вышинского на политзаключенного Кремля  Романа Сущенко, сообщает ТАСС.

"Мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден, это не тема для каких-либо обменов", - сказал Песков.

По его словам, арест Вышинского – "это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность". 

Напомним, украинские правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года.

Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

6 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

1 ноября Херсонский городской суд продлил Вышинскому срок содержания под стражей до 28 декабря. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВышинскийРосcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Вышинский
Вышинский опять не приедет в Киев на суд
Вышинский взялся снимать пропаганду о "людях Донбасса"
Путин назначил Вышинского членом совета по правам человека
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: