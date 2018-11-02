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В ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ

Пятница, 2 ноября 2018, 20:06
В ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ

Вблизи Луганска 1 ноября обстреляли беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете миссии.

ЧП произошло на оккупированной территории в 17 км к юго-западу от Луганска.

"В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Осуществляя полет мини-БПЛА СММ на южной окраине населенного пункта Желтое, наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия. Огонь велся в направлении БПЛА. Наблюдатели приземлили БПЛА, который не был поврежден, и покинули этот район", - отметили в ОБСЕ.

Как сообщалось, 27 октября ночью во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

В штабе операции Объединенных сил нашли подтверждение, что именно средства противовоздушной обороны вооруженных формирований РФ сбили беспилотный летательный аппарат наблюдателей миссии.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОДонбассОБСЕбеспилотники
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