В ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ

Вблизи Луганска 1 ноября обстреляли беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете миссии.

ЧП произошло на оккупированной территории в 17 км к юго-западу от Луганска.

"В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке миссии, вели огонь из стрелкового оружия. Осуществляя полет мини-БПЛА СММ на южной окраине населенного пункта Желтое, наблюдатели слышали 40 выстрелов из стрелкового оружия. Огонь велся в направлении БПЛА. Наблюдатели приземлили БПЛА, который не был поврежден, и покинули этот район", - отметили в ОБСЕ.

Как сообщалось, 27 октября ночью во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

В штабе операции Объединенных сил нашли подтверждение, что именно средства противовоздушной обороны вооруженных формирований РФ сбили беспилотный летательный аппарат наблюдателей миссии.