Таинственное исчезновение беспилотника ОБСЕ: появились доказательства вины РФ

В штабе операции Объединенных сил нашли подтверждение, что именно средства противовоздушной обороны вооруженных формирований РФ сбили беспилотный летательный аппарат наблюдателей ОБСЕ 27 октября на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ООС со ссылкой на данные Совместного центра координации и контроля.

Наблюдатели напомнили, что в ночь с 26 на 27 октября БПЛА обнаружил российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" восточнее оккупированного Нижнекрынского. Сразу после этого связь с беспилотником оборвалась.

"До потери связи БПЛА осуществлял стабильный полет на высоте около 2100 м. Погодные условия были хорошими, небо - безоблачным. Все зафиксированные параметры полета были нормальными, камера БПЛА работала", - рассказывают в штабе.

Отмечается, что была проведена техническая оценка ситуации. Она выявила, что наиболее вероятной причиной инцидента был удар, который сбил БПЛА с курса, оборвал питание системы противодействия глушению и навесного оборудования и, в конце концов, вызвал его падение.

Неподалеку от места падения аппарата представители СММ нашли многочисленные следы от колес, но никаких обломков обнаружить не удалось.

По данным СЦКК, восемь опрошенных жителей Нижнекрынского рассказали, что слышали взрыв примерно в час ночи, когда случился инцидент с беспилотником.

"Таким образом, версия о поражении БПЛА средствами ПВО вооруженных формирований РФ, очевидно, находит свое подтверждение", - резюмируют в Центре.

Как сообщалось, 27 октября ночью во время наблюдения за колонной грузовиков вблизи границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

Позже в ОБСЕ сообщили о странных маневрах беспилотника перед исчезновением.