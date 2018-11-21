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Четыре нардепа-радикала одновременно голосовали в Раде и были в Одессе

Среда, 21 ноября 2018, 13:39

Во вторник, 20 ноября, четверо нардепов "Радикальной партии Ляшко" голосовали в Верховной Раде за ряд законопроектов, хотя сами при этом находились в Одесской области.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО"

Отмечается, что несмотря на физическое отсутствие в зале парламента представителей РПЛ Дмитрия Линько, Андрея Лозового, Игоря Мосийчука и Евгения Дейдея (летом 2018 года стал членом РПЛ, не оставляя ряды фракции НФ), их карточки "голосовали".

В организации добавляют, что пребывание нардепов в Одесской области подтверждается фото и видео на их страницах в соцсетях.

 

По их словам, они отправились в Рени и Измаил, чтобы остановить "преступную контрабанду" леса-кругляка через местные порты в Румынию.

Нардепы отметили, что такое "поручение" им якобы дал лидер фракции РПЛ Олег Ляшко, который затем на заседании Рады демонстрировал видеоролик их "обличительной операции".

На вопросы представителя общественного движения, каким образом карточки отсутствующих депутатов-радикалов голосовали, Ляшко коротко ответил: "Нажатием кнопки. Перестаньте троллить. Иди гуляй!"

Впоследствии в кулуарах ВРУ Ляшко сказал, что отвечает только за свою карточку.

"Я отвечаю только за свою карточку, за дисциплину во фракции... У нас железная дисциплина!", - заявил лидер радикалов.

По данным ЧЕСНО, всего 20 ноября состоялось 26 голосований, где Линько, Лозовой и Дейдей голосовали 10 раз, а Мосийчук - 9 раз. Голосование происходили во временном промежутке 13:51 - 18:04.

При этом отмечается, что еще утром 21 ноября данные письменной регистрации свидетельствовали, что Дейдей не зарегистрировался на утреннее заседание 20 ноября, но зарегистрировался на вечернее.

Однако через некоторое время отметка "зарегистрирован" напротив вечернего заседания изменилась на противоположную.

В организации добавляют, что на столе письменной регистрации в Верховной Раде четко объяснить ситуацию не могут, говорят, что это "какая-то ошибка".

"Бывает такое, что депутат случайно расписывается в другом поле или роспись выходит за пределы его поля, и это ошибочно считают другому депутату ", - ответили там.

Отмечается, что сам Дейдей отказался объяснять, каким образом он был письменно зарегистрирован и как голосовала его карточка, хотя он находился в Одесской области.

Также сообщается, что Лозовой на утренней и вечерней регистрациях отсутствовал. Он голосовал за те же вопросы, что и Дейдей и при этом вел онлайн-трансляцию в соцсетях из Измаила.

Карточка Мосийчука также появилась в слоте после регистрации на вечернем заседании, и приняла участие в девяти голосованиях.

Сам Мосийчук в этот момент рапортовал об "обнаружении в Измаиле базы по перевалке леса-кругляка".

В комментарии ЧЕСНО нардеп подтвердил, что весь день 20 ноября был в Одесской области, но о том, что его карточка девять раз голосовала, не знает.

"У карточки спросите! Моей карточки со мной не было, я сдаю ее в секретариат. Я не знаю, я только с самолета вернулся. Может кто-то подделал это все, я откуда знаю?... ", - заявил он.

Также сообщается, что карточка нардепа Линько при всех голосованиях 20 ноября находилась в слоте, но впервые проголосовала только в 13:51. Между тем в 13:45 "радикал" вел Facebook-трансляцию из Рени.

Отмечается, что нардепы Радикальной партии по состоянию на 23 октября приняли участие в 47% голосований.

Ранее народного депутата Олега Ляшко поймали в Верховной Раде на кнопкодавстве во время голосования за законопроект №6538, предусматривающий изменения в Законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли.

Также он признал кнопкодавство за своими однопартийцами и заявил, что нардепы-радикалы "приняли этот грех на душу", так как закон был слишком важным.

Украинская правда

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Темы: Радикальная партияЛяшко ОлегВерховная Рада
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