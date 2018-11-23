Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина еще обсуждает с МВФ цену на газ – министр

Пятница, 23 ноября 2018, 12:14

Кабинет министров продолжает обсуждать с Международным валютным фондом бюджет Украины на 2019 год и энергетическую реформу, в частности, вопрос цены на газ.

Об этом 23 ноября на брифинге заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Два вопроса, которые у нас остаются и, которые мы сейчас активно обсуждаем, - это вопрос бюджета на 2019 год и плюс реформа в энергетическом секторе, в частности, выход на рыночные цены на газ", - сказала министр.

"Мы активно общаемся с МВФ, относительно скорейшего выхода на совет директоров. Вопрос энергетической реформы и повышения цены на газ и, соответственно, повышение тарифов, которые с этим связаны, - это один из вопросов, которые мы обсуждаем", - добавила Маркарова.

По словам Маркаровой, в бюджете на 2019 год запланировано 58 млрд гривен на субсидии, из которых 55 млрд - программа стандартных субсидий, однако программа настроена на дальнейшую монетизацию субсидий.

Министр также пояснила, что макрофинансовая помощь международных партнеров заложена в бюджете Украины на 2019 год, поэтому принятый бюджет способствует траншам из-за рубежа.

22 ноября Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом.

В 2019 планируется рост ВВП на уровне 3% при инфляции 7,4%.

Бюджет на 2019 год предусматривает 1,112 триллиона расходов и 1,026 триллиона доходов. Дефицит составляет 89,99 миллиарда гривен.

Данным документом предусматривается прожиточный минимум в размере 1853 гривни с 1 января 2019 года, минимальная зарплата - 4 173 гривны.

Напомним, Кабмин повысил цену на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Подробнее читайте в статье на ЭП: Новая программа МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина

Алена Мазуренко, УП
Темы: МинфинМВФУкраинагазцены
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Минфин
Минфин привлек 135 миллиардов от выпуска военных облигаций с начала года
Минфин призвал признать РФ юрисдикцией с высоким уровнем риска за финансирование "Вагнера" из бюджета
Минфин разместил гособлигаций на 2,5 миллиарда: ставка одной из позиций снизилась
Последние новости
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
Все новости...
Реклама: