Украина еще обсуждает с МВФ цену на газ – министр

Кабинет министров продолжает обсуждать с Международным валютным фондом бюджет Украины на 2019 год и энергетическую реформу, в частности, вопрос цены на газ.

Об этом 23 ноября на брифинге заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Два вопроса, которые у нас остаются и, которые мы сейчас активно обсуждаем, - это вопрос бюджета на 2019 год и плюс реформа в энергетическом секторе, в частности, выход на рыночные цены на газ", - сказала министр.

"Мы активно общаемся с МВФ, относительно скорейшего выхода на совет директоров. Вопрос энергетической реформы и повышения цены на газ и, соответственно, повышение тарифов, которые с этим связаны, - это один из вопросов, которые мы обсуждаем", - добавила Маркарова.

По словам Маркаровой, в бюджете на 2019 год запланировано 58 млрд гривен на субсидии, из которых 55 млрд - программа стандартных субсидий, однако программа настроена на дальнейшую монетизацию субсидий.

Министр также пояснила, что макрофинансовая помощь международных партнеров заложена в бюджете Украины на 2019 год, поэтому принятый бюджет способствует траншам из-за рубежа.

22 ноября Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом.

В 2019 планируется рост ВВП на уровне 3% при инфляции 7,4%.

Бюджет на 2019 год предусматривает 1,112 триллиона расходов и 1,026 триллиона доходов. Дефицит составляет 89,99 миллиарда гривен.

Данным документом предусматривается прожиточный минимум в размере 1853 гривни с 1 января 2019 года, минимальная зарплата - 4 173 гривны.

Напомним, Кабмин повысил цену на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

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