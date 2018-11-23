Україна ще обговорює з МВФ ціну на газ – міністр

Кабінет міністрів продовжує обговорювати з Міжнародним валютним фондом бюджет України на 2019 рік та енергетичну реформу, зокрема, питання ціни на газ.

Про це 23 листопада на брифінгу заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Два питання, які у нас залишаються і, які ми зараз активно обговорюємо - це питання бюджету на 2019 рік і плюс реформа в енергетичному секторі, зокрема, вихід на ринкові ціни на газ", - сказала міністр.

"Ми активно комунікуємо з МВФ, щодо якнайшвидшого виходу на раду директорів. Питання енергетичної реформи і підняття ціни на газ, і відповідно, підвищення тарифів, які з цим пов’язані, - це одне з питань, які ми обговорюємо", - додала Маркарова.

За словами Маркарової, у бюджеті на 2019 рік заплановано 58 млрд гривень на субсидії, з яких 55 млрд – програма стандартних субсидій, проте програма налаштована на подальшу монетизацію субсидій.

Міністр також пояснила, що макрофінансова допомога міжнародних партнерів закладена в бюджет України на 2019 рік, тому прийнятий бюджет сприяє траншам з-за кордону.

22 листопада Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.

В 2019 році планується зростання ВВП на рівні 3% за умови інфляції 7,4%.

Бюджет на 2019 рік передбачає 1,112 трильйона витрат і 1,026 трильйона доходів. Дефіцит становить 89,99 мільярда гривень.

Даним документом передбачається прожитковий мінімум в розмірі 1853 гривні з 1 січня 2019 року, мінімальна зарплата - 4 173 гривні.

Нагадаємо, Кабмін підвищив ціну на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Після рішення уряду про підвищення ціни на газ МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

Прем'єр пізніше заявив, що через підвищення ціни на газ на 23% тарифи на тепло можуть зрости не більш, ніж на 16%.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Нова програма МВФ: які зобов’язання взяла на себе Україна