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MH17: родственники 55 жертв подали на Россию в ЕСПЧ

Пятница, 23 ноября 2018, 16:04
MH17: родственники 55 жертв подали на Россию в ЕСПЧ

Родные 55 жертв катастрофы рейса MH17 подали иск в Европейский суд по правам человека против России, обвинив Москву в нарушении их основных прав и в саботаже следствия.

Об этом сообщает NOS.

По словам адвоката родственников, Россия не предоставила важной информации Международной следственной группе (JIT) о сбивании малайзийского "Боинга" в июле 2014 году на востоке Украины.

Он добавил, что Россия представила факты, "которые позже оказались фальшивыми".

В материале отмечается, что иск уже поступил в суд в Страсбурге, поскольку прошло шесть месяцев с тех пор, как Международная следственная группа представила на пресс-конференции доказательства причастности России к сбиванию пассажирского самолета. Согласно правилам, иск нужно подать в течение шести месяцев после того, как стало известно о новых фактах.

Это не первый иск со стороны родных погибших рейса МН17. Американский адвокат родственников жертв из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии обратился в Европейский суд по правам человека в 2016 году с условием, чтобы Россия выплатила 330 млн долларов компенсации. В американском суде родственникам жертв удалось выиграть дело, что дало им право на компенсацию в сотни миллионов долларов США.

24 мая JIT объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.

В результате Австралия и Нидерланды сказали, что Россия несет ответственность за сбивание пассажирского самолета. Москва отвергает причастность к катастрофе.

Все 298 пассажиров и экипаж погибли, когда самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины, где находились поддерживаемые Россией боевики.

Европейская правда

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Темы: MH17судЕС
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