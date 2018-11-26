Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Что случилось 25 ноября в Азовском море?

Утром 25 ноября три украинские военные корабли направлялись из Одессы в Мариуполь. Их предупреждение о пересечении Керченского пролива российские пограничники якобы не получили.

Россияне расценили это как пересечение границы. Корабли ВМС РФ попытались заблокировать украинцев, один из кораблей протаранили.

Россия закрыла Керченcкий пролив для прохода любых кораблей. В небо подняли вертолеты и штурмовики.

Вечером стало известно о задержании ФСБ трех украинских кораблей. Задержание сопровождалось огнем. Ранено шестерых украинцев, двое из них – в тяжелом состоянии.

Президент назначил заседание военного кабинета и СНБО. Главный вопрос экстренного заседания – возможность введения военного положения.

По его итогам Порошенко предложил Верховной Раде в течение двух дней принять решение о введении военного положения.

На следующий день появился текст указа, согласно которому военное положение предлагалось ввести сроком на 60 дней.

Однако после рассмотрения в парламенте, срок действия сократили до 30 дней, то есть военное положение продлится с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря и будет распространяться на 10 областей.



"Украинская правда" объясняет что будет означать введение военного положения в Украине на практике.





Что в указе президента?

На самом деле, президент издал сразу два указа, одним из которых вводится в действие решение СНБО, содержащий 12 пунктов, большинство из которых касаются подготовки к введению военного положения (один пункт указан как секретный).



Вторым указом, который одобрила Верховная Рада собственно вводится военное положение и указываются соответствующие мероприятия.



Также должна быть приведена в полную готовность система гражданской защиты,

образованы советы обороны и обеспечения содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.



Отдельным пунктом этого указа предлагалось временно ограничить ряд конституционных прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Украины, однако президент Порошенко публично заявил, что ограничения конституционных прав граждан будет применено только в случае полномасштабной российской интервенции.

В каких областях будет действовать военное положение?





Военное положение распространяется на 10 областей: Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Винницкую.



В перечень вошли те области, которые расположены вдоль российской границы и на побережье Черного и Азовского морей.



Винницкая область попала в список в связи с тем, что граничит с приднестровской участком молдавской границы.

Военное положение вводится на территории всей страны?

Кто руководит во время военного положения?

Согласно закону, руководство государством переходит к военному командованию, которое совместно с органами исполнительной власти, военными администрациями и органами местного самоуправления будет вводить и осуществлять меры правового режима.

Что такое "военные администрации"?

Это временные государственные органы, которые могут быть образованы на территориях, где объявлено военное положение. Решение о целесообразности их создания принимается президентом Украины по представлению областных государственных администраций или военного командования.

Администрации образуются в одном или нескольких населенных пунктах. Военную администрацию населенного пункта возглавляет начальник, который назначается и увольняется Президентом Украины по предложению Генерального штаба.

Нужно ли идти в военкомат?

Закон о мобилизации говорит, что граждане обязаны являться по вызову в военные комиссариаты для постановки на воинский учет и определения назначения на военное время.

Однако это не означает мгновенной мобилизации. Во время заседания СНБО президент заявил, что "решение [о введении военного положения] не предусматривает немедленной мобилизации; но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди".

Впрочем, даже если военкоматы целенаправленно не будут искать военнообязанных, гражданам, состоящим на учете, менять место жительства будет достаточно проблематично. Без разрешения военного комиссара это запрещено.

Состоятся ли выборы президента и парламента во время действия военного положения?

Выборы во время военного положения не проводятся. Это касается выборов президента, выборов в Верховную Раду, в Верховную Раду АР Крым и в органы местного самоуправления.

Также запрещается проводить любые референдумы. Изменение Конституции Украины и Конституции АР Крыма также запрещены.

Однако, после голосования за введение ограничений в 10 областях Верховная Рада утвердила проведение выборов президента 31 марта 2019 года, то есть уже после окончания действия военного положения.

Ограничиваются ли какие-то права?

Да. Условия военного положения предусматривают полный запрет проведения забастовок, массовых собраний и акций. То есть, например, под запрет попадут те же акции евробляхеров. Или возможные протесты против повышения цены на газ.

Военное командование во время военного положения имеет право вводить комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда в населенные пункты, ограничивать свободу передвижения граждан, а также движение транспортных средств.

Новая военная власть получит право проверять документы, а в случае необходимости проводить досмотр вещей, транспорта, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Заработает также право на запрет деятельности политических партий и общественных организаций, если они представляют риск для суверенитета и национальной безопасности Украины.

В то же время в законе предусмотрен целый список прав, ограничение которых запрещается. В частности, это запрет пыток, наказания, унижающего обращения. У граждан остается право на справедливый суд и правовую помощь.

Что значит "трудовая повинность"?

В случае введения военного положения военное командование и другие органы власти получают право объявить трудовую повинность и привлекать граждан к общественно полезным работам.

Это предусматривает выполнение работ оборонного характера, а также в ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, а также их последствий.

Продолжительность выполнения таких работ и их оплата устанавливаются в соответствии с украинским трудовым законодательством.

Что значит "конфискация имущества"?

В случае необходимости, закон действительно позволяет принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, изымать имущество государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений для нужд государства.

Все это как-то компенсируется?

Если во время принудительного отчуждения имущества не было предварительного полного возмещения стоимости, бывший собственник или уполномоченное им лицо вправе требовать в судебном порядке возврата такого имущества.

Также бывшие владельцы могут требовать взамен предоставление другого имущества, если это возможно.

Ограничивается ли как-то деятельность СМИ?

Да. Военное положение предусматривает, что командование сможет контролировать предприятия связи, телерадиоорганизации и издательства с целью проведения разъяснительной работы среди военных и гражданского населения.

Кроме того, существует риск запрета работы личных и коллективных радиостанций, передачи информации через компьютерные сети.

В случае нарушения требований режима военного положения у граждан или организаций могут изъять теле- и радиооборудование, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры или любые другие средства связи.

При каких условиях могут отменить военное положение?

Военное положение отменяется или по истечении срока, на который оно было введено, или отдельным указом президента об отмене военного положения.

Вводилось ли уже когда-то в Украине военное положение?

За время независимости в Украине еще никогда не вводили военное положение, поэтому спрогнозировать его последствия достаточно сложно.