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МИД: Россия и за уши не притянет "агрессию" украинских моряков

Понедельник, 26 ноября 2018, 13:32

Министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что агрессия Российской Федерации является спланированной и об этом донесена информация иностранным партнерам.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

"Россия абсолютно сознательно и спланировано осуществляла агрессию по отношению к нашим судам и нашим морякам. Россия нарушила все базовые фундаментальные нормы международного права", – подчеркнул Климкин.

По его словам, дипломаты сообщили иностранным послам и продемонстрировали видеозаписи, "как планировался каждый российский шаг".

"Россия пытается сейчас провоцировать тем, что якобы были какие-то провокации (со стороны украинских военных ред.). Мы только что послам разобрали эту ситуацию практически по минутам. Не было ни одного случая, который может рассматриваться, даже как притянутый за уши, как провокативный", – подчеркнул глава МИД.

В свою очередь командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Игорь Воронченко также подтвердил, что со стороны украинских моряков не было совершено ни одной провокации. На вопрос журналистов, открывали ли украинцы ответный огонь, Вронченко заявил следующее:

"Факт не могу подтвердить. Но скорее всего вооружение было применено как физическое сопротивление при захвате спецназом РФ".

Климкин подчеркнул, что РФ своими действиями подтвердила ничтожество двусторонних соглашений относительно Керченского пролива и Азовского моря.

"Россия не имела намерения и не будет их придерживаться", – отметил он.

Как сообщалось, 26 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воскресный инцидент с украинским кораблями - "очень опасная провокация Киева".

Валентина Романенко, УП
Темы: Азовское мореМИДРосcия
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