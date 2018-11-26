Кремль впервые прокомментировал стрельбу в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воскресный инцидент с украинскими кораблями - "очень опасная провокация Киева".

Об этом он сказал журналистам, комментируя ситуацию в Керченском проливе, сообщает российский ТАСС.

"Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства", – заявил Песков.

По словам Пескова, МИД России готовит подробное заявление по ситуации в Керченском проливе, настаивая на том, что украинские корабли якобы "нарушили государственную границу РФ".

Открывая пресс-конференцию, посвященную медиагрантам Русского географического общества, пресс-секретарь Путина заметил, что знает об интересе журналистов к реакции Кремля на произошедший инцидент, однако призвал не обсуждать это на пресс-конференции, поскольку она посвящена другой теме.

"Я пока не буду ничего говорить", – отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что текущая конфронтация в отношениях России и Запада не носит фатального характера, но из-за нагнетания напряженности у границ РФ "точка невозврата" может быть пройдена.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с трех кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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