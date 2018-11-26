МЗС: Росія й за вуха не зможе притягти "агресію" українських моряків

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що агресія Російської Федерації є спланованою і про це було донесено інформації іноземним партнерам.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок.

"Росія абсолютно свідомо і сплановано здійснювала агресію стосовно наших суден і наших моряків. Росія порушила всі базові фундаментальні норми міжнародного права", – наголосив Клімкін.

За його словами дипломати поінформували іноземних послів та продемонстрували відеозаписи, "як планувався кожен російський крок".

"Росія намагається зараз провокувати тим, що начебто були якісь провокації (з боку українських військових –ред.). Ми тільки що послам розібрали цю ситуацію практично по хвилинах. Не було жодного випадку, який може розглядатися, навіть притягнуто за вуха, як провокативний", – наголосив глава МЗС.

У свою чергу командувач Військово-морських сил Збройних сил Ігор Воронченко також підтвердив, що з боку українських моряків не було здійснено жодної провокації. Що ж до запитання журналістів, чи відкривали українці вогонь у відповідь, Вронченко заявив наступне:

"Факт не можу підтвердити. Але скоріш за все озброєння було застосоване як фізичний супротив під час захоплення спецназом РФ".

Клімкін наголосив, що РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовського моря.

"Росія не мала і не має наміру їх дотримуватися", - зазначив він.

Як повідомлялось, 26 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що недільний інцидент з українськими кораблями - "дуже небезпечна провокація Києва".

25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

За даними ВМС України, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з трьох кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.