Атакуя украинские корабли, катера РФ столкнулись между собой – радиоперехват

Во время попытки протаранить украинские корабли произошло "серьезное" столкновение между двумя катерами российских пограничников.

Об этом свидетельствует аудиозапись переговоров между российскими пограничниками и их командованием во время атаки на украинские корабли в керченском проливе, которую "Украинской правде" предоставили во ВСУ.

Как слышно на записи, в переговорах участвовали подполковник Шарапов, капитан Басов, командир корабля, которого называют Михалыч, и некие Шатохин и Шеин.

В один из моментов Шатохин говорит Михалычу, что от руководства российской пограничной службы поступила команда таранить украинские корабли.

Из переговоров выясняется, что пограничный сторожевой корабль "Дон" совершил "навал" (атаку) на украинское судно А947. Всего же на тот момент было совершено два "навала" на украинские корабли – в 7:35 и 7:44.

Один их пограничников жалуется, что не может догнать украинский корабль, так как он слишком маневренный.

В ответ ему советуют "еб*шить нах*й" по украинскому кораблю, потому что в ситуации уже заинтересован сам премьер Дмитрий Медведев. "Медведев уже в такой панике орет. Такое ощущение, что там уже президент (Владимир Путин - УП) контролирует всю эту х*ню", - говорит один из россиян.

Но пограничник продолжает жаловаться, что ничего не выходит, так как украинские моряки их не подпускают, а орудие на борту "не фурычит".

Потом он заявляет, что во время попыток достать украинский корабль произошло столкновение российских катеров.

"У нас столкновение с "Изумрудом" серьезное", - сознается российский пограничник. "Между собой, что ли?" - переспрашивает собеседник. "Да", - отвечает тот.

Во время переговоров выясняется, что именно этот "Изумруд" открывал по украинцам огонь на поражение.

"Не могу выйти на "Изумруд", там кипишь сильный в эфире. Там эти орут, украинцы тонут или что там с ними происходит", - рассказывает россиянин.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

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Евгений Кизилов, УП