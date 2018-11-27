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СНБО дал разъяснения по военному положению: время, срок, территории

Вторник, 27 ноября 2018, 16:02
Ведомство Турчинова во вторник обнародовало свое разъяснение
Дмитрий Ларин, УП

Военное положение, объявленное указом президента Петра Порошенко и поддержанное парламентом, вводится в 10 областях Украины и во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября сроком на 30 дней.

Об этом говорится в разъяснении Совета национальной безопасности и обороны, которое он публикует на своем сайте во вторник.

Отмечается, что решение о сокращении сроков введения военного положения с 60 дней до 30 дней, принял президент после обсуждения в парламенте этого вопроса и консультаций.

При обсуждении законопроекта №9338, которым утверждается указ президента о военном положении, Порошенко согласился ограничить применение действия указа десятью областями, о чем заявил в своем выступлении, говорят также в СНБО.

"Закон, инициированный президентом Украины, с учетом внесенных им предложений, был поддержан 276 народными депутатами. Таким образом... военное положение в Украине введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018", – говорится в сообщении СНБО.

В то же время по состоянию на вечер 27 ноября закон №9338, принятый парламентом 26 ноября, и который должен вступить в силу со дня его опубликования, в официальных изданиях власти не обнародован.

"Украинская правда" обратилась за разъяснениями в Администрацию президента.

Как сообщалось, 26 ноября из-за блокирования парламентской трибуны Петр Порошенко сначала отменил свое выступление, уехал из Верховной Рады, и выступил с видеообращением, где заявил, что просит Раду ввести военное положение на срок 30 дней, назвав дату 28 ноября.

"Согласно решению СНБО, принятым ночью, как президент и верховный главнокомандующий я выполнил свой конституционный долг и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9 утра 28 ноября", - сказал тогда Порошенко.

Позже глава государства вернулся в парламент. В своей речи к народным депутатам конкретную дату введения военного положения Порошенко не назвал. В тексте указа президента, присоединенном к законопроекту №9338 на сайте парламента стоит дата 26 ноября.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Военное положениезаконодательствоПорошенко
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